Un vasluian susține că s-a trezit cu poprire pe cont după ce a postat un comentariu despre comuna în care s-a născut

Un tânăr care provine din comuna vasluiană Pădureni a trecut printr-o situație ciudată. Bărbatul a scris un comentariu la o postare de pe un grup de socializare, în care care a precizat că nu s-a schimbat nimic în comună de 15 ani.

„Eu sunt plecat de câțiva ani la muncă în Constanța, dar prin intermediul rețelelor de socializare mai urmăresc ce se petrece acasă. Duminică am văzut pe un grup creat special pentru locuitorii Pădureniului, o postare despre cât de minunată e comuna noastră, și cum au fost scoși locuitorii ei din sărăcie. Am lăsat următorul comentariu scurt: «Am plecat de acolo de mai bine de 15 ani și ce credeți, am fost recent și e la fel ca și atunci». Atât. Nu am înjurat, nu am jignit pe nimeni, mi-am spus doar punctul de vedere. Luni, a doua zi, în jurul orei 12:00, am primit un mesaj de la bancă cum că Primăria Pădureni mi-a pus poprire pe cont pentru o amendă de 138 de lei, luată în urmă cu 13 ani. Fusesem prins pe scuter fără a purta cască, iar polițistul m-a amendat. Deși a trecut atâta timp de atunci, angajații Primăriei Pădureni și-au adus aminte abia săptămâna asta că am de plătit acea amendă. Sunt convins că poprirea a venit ca urmare a acelui comentariu pe care l-am lăsat pe rețelele de socializare, însă am preferat să pun totul pe seama unei simple concidențe” a scris tânărul pe Facebook.

Primarul comunei Pădureni, Temistocle Diaconu, a explicat care este procedura conform căreia se încasează amenzile.

„Fiscul ne-a transferat nouă sarcina de a încasa aceste amenzi. Din păcate, nu ni s-a comunicat și data când au fost întocmite acele procese verbale. La noi în sistem apare doar ca debitori. Una din măsurile trasate de Curtea de Conturi chiar asta spune, să terminăm odată cu aceste amenzi. Ori le trimitem în instanță, ori colaborăm cu băncile pentru a impune popriri, ori le transformăm în zile de muncă pentru comunitate. Printre multe altele, cei de la Contabilitate cu asta se ocupă în perioada asta, cu găsirea de soluții pentru rezolvarea problemei amenzilor. Nu le-am dat noi, dar noi ne certăm cu oamenii pentru că trebuie să le încasăm, altfel ni se impută nouă, instituției”, a precizat edilul, potrivit adevarul.ro.

Primarul spune că angajații instituției nu s-au răzbunat pe tânăr pentru comentariul pe care l-a postat.