Vânzările Dacia au crescut la nivel global

Vânzările Dacia au crescut! După un an 2023 destul de bun, care s-a încheiat cu un avans de aproape 15 procente, Dacia începe anul 2024 cu noi rezultate care arată că potențialul mărcii este în continuare foarte ridicat, conform analizei profit.ro.

Vânzările Dacia în luna ianuarie s-au ridicat la aproape 61.000 de vehicule, la nivel global, transmite sursa citată. Este un rezultat bun în comparație cu cel înregistrat în decembrie 2023, când vindea numai 56.300 vehicule. Cifrele atinse de Dacia în ianuarie sunt mai mari cu 6,5% față de anul anterior, când activitatea companiei încă mai era afectată de criza de semiconductori. Volumul nu ajunge însă la vârfurile de peste 70.000 de autovehicule vândute în anii anteriori.

Diferența vândută în plus de Dacia, raportat la ianuarie 2023, este de mai puțin de 4.000 de automobile, însă pe fondul schimbării de generații la Duster, situația este mai mult decât favorabilă. În luna decembrie, Dacia vindea la nivel global un volum scăzut de mașini, 56.300 unități, cu 1,3% sub volumul din decembrie 2022, însă rezultatul venea la finalul unui an în care cererea pieței a fluctuat permanent. Acest lucru este vizibil și pe cifrele de producție de la Mioveni, care arată creșteri și descreșteri ale volumelor, în funcție de situația din piața europeană. Dacia a atins anul trecut un volum vândut de 658.321 autoturisme, în creștere cu 14,7% față de anul anterior, marcând astfel ieșirea din criza de componente electrice și apropiindu-se totodată de vârful de producție de la Mioveni. Vânzările au fost însă departe de vârful de peste 730.000 de vehicule, înregistrat în 2019. În acel moment, Dacia vindea însă și vehicule comerciale, care reprezentau aproximativ 7 procente din totalul vânzărilor, adică aproximativ 46.000 de unități, marea majoritate Dokker.

Cea mai mare parte a volumului vândut a fost în Europa (UE plus țările EFTA), respectiv 51.673 vehicule, în creștere cu 7,7%. Cota de piață a mărcii pe continent a fost de 5,1%, în scădere ușoară față de anul trecut. În România, marca Dacia a vândut 3.948 de vehicule, dintre care cel mai popular a fost, ca de obicei Logan, cu 1.267 unități.