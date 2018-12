Virgil Ianțu se gândește ZILNIC dacă să plece din țară

De la animatorul de televiziune devenit cunoscut pentru că „împărțea miliarde” într-o emisiune-concurs, Virgil Ianțu a ajuns în prezent realizator de emisiune de cultură generală, însă toată cariera i-a fost marcată de faptul că întrebările, cultura generală, cunoștințele erau cele care le aduceau participanților câștiguri. „Eu, neavând cultură generală, mi-am dorit întotdeauna să fac emisiuni de gen, ca să învăț. Lăsând gluma la o parte, așa am început, s-a nimerit, (…) și după ce am început Vrei să fii milionar, acum 18 ani, am avut ocazia să lucrez în mai multe genuri de producție: Copiii spun lucruri trăznite, Big Brother. Au fost niște experiențe care m-au ajutat în formarea mea (…) dar în cele din urmă am fost asociat clar cu copiii și cu concursurile de cultură generală”, explică Virgil Ianțu. „O astfel de emisiune poate fi un beculeț care din când în când se aprinde și îți arată cât de importantă este educația”, spune omul de televiziune.

Actuala emisiune pe care o realizează, „Câștigă România”, este un format sută la sută românesc, care are șanse să fie exportat către America, poate și Canada, Italia, Bulgaria, a dezvăluit realizatorul. Întrebat dacă în urma acestei tranzacții va deveni miliardar, Virgil Ianțu spune că asta rămâne de văzut, dar importantă e confirmarea din partea unor țări cu tradiție fantastică în televiziune, ceea ce ar fi un lucru minunat.

