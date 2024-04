”Whisky-ul japonez” este, de la 1 aprilie, o denumire protejată

Recunoaşterea internaţională a acestui alcool creşte de la începutul anilor 2000, atât în rândul profesioniştilor, cât şi al consumatorilor, iar vânzările şi preţurile cresc.

VIDEO: ‘Hard-to-get’ Japanese whisky turns 100 as demand soars.

The famed Yamazaki distillery marks its 100th anniversary this year with plenty to celebrate, as Japan’s acclaimed aged whiskies command increasingly eye-watering prices thanks to growing demand and longstanding…

— AFP News Agency (@AFP)

Însă denumirea ”whisky japonez” a suferit din cauza unei lipse de reguli, care le-a permis unor fabricanţi străini să folosească această denumire, în pofida lipsei oricărei legături cu Japonia.

Începând de luni au intrat în vigoare specificaţii stricte ale Asociaţiei japoneze a producătorilor de băuturi spirtoase şi lichioruri.

Pentru a putea folosi această denumire, producătorii este necesar să folosească ce-acum apă de izvor din Japonia, iar butoaiele cu whisky este necesar să fie depozitate în arhipelag timp de cel puţin trei ani.

”Credem că asta va contibui la îmbunătăţirea reputaţiei (whisky-ului japonez), pentru că le va permite clienţilor noştri internaţionali să-l distingă de alte produse”, salută grupul Suntory, unul dintre cei mai importanţi producători.

Însă limita acestor decizii este că nu prevăd nicio sancţiune împotriva contravenienţilor.

În Japonia există aproximativ 100 de distilerii, potrivit experţilor, iar exportul anual de whisky-uri a crescut la 56 de miliarde de yeni (343 de milioane de euro) în 2022, de 14 ori faţă de nivelul din urmă cu zece ani.

Câteva mărci – ca Nikka Yoichi vechi de zece ani sau Yamazaki vechi de 12 ani au obţinut premii internaţionale prestigioase, iar distilatorii niponi îşi anticipează de-acum producţia cu zeci de ani în avans, pentru a satisface cererea.

Whisky-ul Hibiki vechi de 17 ani al Suntory a cunoscut un moment de glorie când personajul jucat de Bill Murray în filmul ”Lost in Translation”, scos pe piaţă în 2003, filmează o publicitate care laudă această băutură într-o scenă care a devenit cultă.