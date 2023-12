După 20 de ani, vom avea zboruri directe către SUA! Se vor relua cursele București-New York

România va avea din nou un zbor direct cu Statele Unite ale Americii. Se întâmplă la mai bine de 20 de ani de când Tarom a scos cursa București-Chicago și compania Delta a renunțat la New York-București (zbura chiar de patru ori pe săptămână). Cursă care avea o escală la Satu Mare. Din vara anului viitor o companie va relua zborurile transatlantice fără escală.

Operatorul român HiSky, care a primit autorizarea din partea Departamentului Transporturilor din SUA, a pus deja biletele în vânzare pentru zborul inaugural, programat pentru vineri, 7 iunie.

Aeronava agreată este un Airbus A 330-200, capabilă să zboare neîntrerupt până la 14 ore. Vor fi patru zboruri pe săptămână pe ruta Aeroportul Henry Coandă, București (cu plecare de la ora locală 8:00) – JFK, New York (ora locală 11:25). Pentru zborurile retur, aeronava este programată să decoleze de pe principalul aeroport newyorkez la ora locală 13:25 și ajunge la Otopeni la ora locală 6:15. Pentru zborul care va dura circa 10 ore s-au pus în vânzare două clase de bilete, ”economic”, cu preț de pornire de la 349 de euro, și ”business”, cu prețul de 1899 de euro.

Zboruri directe către New York! Prima cursă transatlantică TAROM a avut loc în 1966, ruta Bucuresti- New York, fiind deschisă pe 14 mai 1974. TAROM a zburat pe aeroportul JFK cu Boeing 707, Ilyushin Il-62 si Airbus A310, unele curse OTP-JFK având o escală la Timișoara. În 2002, TAROM a scos ruta Chicago, un an mai târziu a renunțat și la cursa București-New York

În urmă cu aproape cinci decenii, Bucureștiul era legat de îndepărtatul Seattle cu o cursă fără escală, de 12 ore, cu un Boeing 707.