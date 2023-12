Silviu Prigoană a împlinit 60 de ani! Incredibil, primul milion de $ l-a făcut după ce și-a pierdut un picior într-un accident. A dezvoltat o afacere de pe urma nevoile sale speciale: ”Eu am fost un amărât!”

Silviu Prigoană împlinește astăzi 60 de ani! Viața fostului afacerist și politician este una ideală pentru un subiect de film! În cumpăna cea mai mare a vieții, când mulți credeau că viitorul său e distrus, a găsit putere să lupte și a reușit în tot ce și-a propus!

A făcut milioane de euro din zeci de afaceri- salubritate, televiziune, presă, construcții imobiliare, chiar și din învățămintele de pe urma handicapului său locomor. La 22 de ani a rămas fără un picior în urma unui accident survenit la locul de muncă, o fabrică din Gherla unde era frigotehnist. ”S-a rupt un grătar și am căzut într-o mașina de tocat, care mi-a taiat piciorul. Dupa aceea am vrut să mă pensionez pe caz de boală. După vreo doi ani de muncă voiam să-mi dea o pensie de 500 lei. Am suferit mai multe operații pentru că mi se cangrena piciorul, iar medicii mai tăiau din el. La a treia operație am fost în moarte clinică. A durat cam opt minute, după cum mi-a spus medicul anestezist. Dupa un an mi-am pus prima proteza. Era o chestie foarte grea, din lemn. În 1995 am deschis centrul de protezare de la Cernica, cu intentia sa fac proteze pentru mine. Investitia de aici m-a costat aproape un milion de euro. O proteză trebuie schimbata la maximum patru ani, pentru ca se uzeaza. La mine la centru, daca se face comanda dimineata, pana seara este gata. Fiecare model nou de proteza este testat pe mine”, povestește Silviu Prigoană pe care drama sa l-a transformat într-un luptător, în drumul spre succes.

La mulți ani, Silviu Prigoană! Care a fost primul său business!

”Primii bani adevarați i-am facut prin clasa a patra, când mi-am cumpărat un aparat de fotografiat și faceam fotografii. Mă costau 25 de bani materialele și eu luam 3 lei pe o poza”, spune Prigoană despre ”debutul” său în lumea afacerilor. ”Primul business pe care l-am făcut eu după Revoluție a fost prelucrarea cerealelor. Eu le transformam în alcool. Deci eu mi-am dat demisia de la fabrica unde lucram, am mers cu Ghiță, prietenul meu, și cumpăram trenuri întregi de cereale din sud, era la liber. Mergeam și cumpăram de la tot felul de depozite de astea mari de cereale. Am luat un tren de cereale, l-am dus să îl facem alcool. Am făcut contract cu ICS Alimentara să vindem alcoolul la ăia și contract cu fabrica de alcool să ne prelucreze cerealele respective, să le ambaleze la sticle de jumătate”, povestește Silviu Prigoană- devenit popular și datorită fostei sale relații, aventura sa conjugală cu Adriana Bahmuțeanu soldată cu cinci divorțuri- care astăzi se bucură de o viață liniștită. Mai nou este și bunic.

Silviu Prigoană a împlinit 60 de ani! Are o pensie colosală și e una ”specială” de pe urma contribuțiilor sale

Astăzi unul din puținii pensionari mulțumiți datorită contribuiilor sale mari la stat, dar și de pe urma mandatului său de la camera deputaților, Silviu Prigoană nu ascunde că are o pensie colosală, de circa 45.000 lei.

Tată a patru băieți, Silviu Prigoană, a cărui avere era estimată la circa 80 de milioane de euro, a pasat geul băiatului său cel mare, Honorius (FOTO). Își dorește pentru viitor să se bucure cât mai mult de bucuriile vieții de familie, după ce și-a refăcut viața alături de Mihaela Botezatu.