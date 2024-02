A avut loc cea mai mare tranzacție în acest an

A avut loc cea mai mare tranzacție. Această mișcare va asocia unele dintre cele mai mari companii americane de carduri de credit.

Creditorul american Capital One a realizat o tranzacție de 35,3 miliarde de dolari. Prin care a cumpărat rivalul său, Discover Financial. Datorită achiziției, acțiunile Discover sunt acum evaluate cu 27% mai mult decât prețul de închidere de vineri. Acționarii Discover ar urma să primească 1,0192 acțiuni Capital One pentru fiecare acțiune pe care o dețineau la nivelul companiei.

”Prin această combinaţie, vom crea o companie excepţional de bine poziţionată pentru a genera o valoare semnificativă pentru consumatori, întreprinderi mici, comercianţi şi acţionari, pe măsură ce tehnologia continuă să transforme piaţa plăţilor şi a serviciilor bancare”, a declarat Richard Fairbank, fondator şi director general al Capital One.

Fuziunea dintre Capital One, cu sediul în Virginia, şi Discover, cu sediul în Illinois, ar zgudui peisajul cardurilor de credit din SUA şi ar marca una dintre cele mai mari tranzacţii din industrie de la criza financiară din 2008.

Ultima mare fuziune între două bănci a avut loc în urmă cu aproape cinci ani, când creditorul regional BB&T a cumpărat SunTrust pentru aproximativ 28 de miliarde de dolari într-o tranzacţie de 66 de miliarde de dolari, formând Truist.

Capital One şi Discover au declarat luni că se aşteaptă ca tranzacţia să genereze sinergii de cheltuieli de 1,5 miliarde de dolari în 2027 şi să genereze o rentabilitate a capitalului investit de 16% în acelaşi an.

Posibila tranzacţie survine într-un moment în care autorităţile de reglementare din SUA intenţionează să reformeze normele privind fuziunile bancare, în încercarea de a spori transparenţa şi de a spori controlul asupra tranzacţiilor.

O achiziţie a Discover de către Capital One va fi probabil examinată cu atenţie de către autorităţile de reglementare antitrust din SUA, având în vedere dimensiunea mare a activităţilor de carduri de credit ale celor două companii.

Companiile au declarat că se aşteaptă ca tranzacţia să se încheie până la sfârşitul anului 2024 sau începutul anului 2025.