”Banca de minute”, o viziune a antreprenorului Octavian Bădescu

Antreprenorul Octavian Badescu, proprietar al companiei de consultanta imobiliara Freedom Group, a lansat proiectul social digital „Banca de Minute” (www.bancademinute.ro), demersul sau vizand inclusiv o adresabilitate internationala (www.minutesbank.com).

Acesta consta intr-un site care contorizeaza practic permanent timpul petrecut pe Pamant al celor care isi creaza un cont, functionalitatile acestuia permitand insa totodata utilizatorilor sa isi transfere (fara comisioane) cifre intre ei, reprezentand unitati egale de timp – minute.

Potrivit fondatorului proiectului, Banca de Minute ilustreaza un sistem monetar si bancar corect arhitecturat din perspectiva economica, introducand in ecuatie – prin intermediul „reprezentarii monetare a timpului” – o posibila moneda, denumita „minut convertibil”, moneda generata nu de catre o banca centrala sau comerciala, nu cu ajutorul tehnologiei „blockchain” si nu contracost, ci complet descentralizat si gratuit, prin insasi existenta oamenilor, pe tot parcursul vietii lor.

Economistul afirma ca „monetizarea timpului”, denumita si „venit universal neconditionat”, exclusiv in masura in care formeaza masa monetara in integralitatea acesteia, reprezinta o ancora de reechilibrare sistemica a economiei si societatii, pledand argumentat pentru o incurajare si pentru o adoptare cel putin complementara, pe scara larga, a acestei alternative.

„Proiectul „Banca de Minute” reprezinta o implementare practica a conceptelor pe care le-am prezentat in cartea „Timpul ca Moneda”. Acesta pleaca de la premisa ca – pe tot parcursul vietii lor – oamenii se angajeaza in schimburi de „utilitati reciproce”. Proiectul ofera o rezolvare chestiunii inflatiei – problema arzatoare a lumii de azi, inflatia fiind cresterea fara acoperire a masei monetare, practicata de catre sistemele bancare, generand scaderea puterii de cumparare a banilor si cresterea inegalitatii, datorita procesului arbitrar de distributie in economie a banilor nou creati.

„Banca de Minute” are ca fundament ideea ca „timpul” – spre deosebire de monedele „fiat” – nu poate fi manipulat, fiind o resursa finita, neregenerabila, cu procese de creare si distributie in economie echilibrate si echitabile. Singura inflatie poate fi inflatia de timp, care are insa acoperire in productie. Totodata, timpul – spre deosebire de forma actuala a banilor – este proprietatea oamenilor, liberi sa isi stabileasca valoarea timpului lor pe piata si sa dispuna de acesta.

Filozofia de la baza coreleaza timpul oamenilor cu resursele naturale si de capital existente, intrucat consider o realitate faptul ca Dumnezeu (sau Natura) a lasat tuturor oamenilor resursele Pamantului la dispozitie, spre utilizare gratuita si cu intelepciune, pe intreg parcursul vietii lor, proportional cu ponderea timpului individual de existenta pamanteana in stocul total de timp. Asta inseamna adevarata egalitate de sanse. De asemenea, consider o realitate si faptul ca bogatia reprezinta – de fapt – cantitatea de timp pe care omul si-o poate petrece asa cum isi doreste.

In cuprinsul site-ului sunt prezentate pe larg atat fundamentele teoretice ale proiectului, cat si beneficiile unei astfel de „monede”, pe care nu o poate „vinde” nimeni, pentru ca „producatorul” nu poate fi decat „omul” – unic generator gradual si proportional de masa monetara, prin insasi existenta sa. Nu solicitam lei, euro sau aur pentru a da oamenilor ocazia de a folosi ceea ce au deja.

Prin urmare, Banca de Minute este un proiect social, care – prin adoptare complementara sau alternativa – poate aduce imbunatatiri semnificative in viata oamenilor si a comunitatilor.

Desigur ca el poate ramane si ceea pot afirma ca este acum – un simplu „cronometru” care contorizeaza trecerea timpului utilizatorilor site-ului, cu care acestia se pot juca, transferandu-si liber cifrele din posesia lor de la unul la altul, conform propriilor dorinte si fara vreo insemnatate – un exercitiu. O invitatie la constientizare. Eu am facut ceea ce tinea de mine. Ramane insa la latitudinea oamenilor, inclusiv a liderilor economici si politici, ce rol ii vor acorda, in timp.

Insa multe dintre problemele lumii de azi – printre care cresterea preturilor, razboaiele si inechitatea – sunt insa generate de catre dezordinea monetara, pe care nu oamenii simpli o produc.

Si nu trebuie sa uitam ca banii reprezinta sangele care iriga sistemul economic, iar daca sangele este bolnav, intreg organismul sufera, riscurile fiind vitale. Efectele depasesc cadrul economic, intrand in cel social, asa cum din pacate observam bine in zilele noastre, aceasta fiind o tema de mare actualitate”, a declarat economistul Octavian Badescu – fondatorul Bancii de Minute.

Despre Octavian Badescu

Octavian Bădescu este un economist în vârstă de 48 de ani, cu peste 20 de ani de experiență managerială și antreprenorială și cu o prezență relativ semnificativă în spațiul public.



Absolvent al ASE si al SNSPA, antreprenor în sectorul serviciilor și investitor, cu preponderență în domeniul imobiliar, Octavian Bădescu deruleaza in prezent activitati de consultanță, in special imobiliara, operand sub brandul companiei sale – “Freedom Group”.



De-a lungul timpului, Octavian Bădescu a fost implicat ca fondator și manager în cateva proiecte antreprenoriale în domenii precum cele de curierat, cercetare de piață, marketing direct si imobiliare, cele mai relevante fiind însă Sameday Courier (care a fost – printre altele – și prima firmă de curierat listată la BVB) și Retailplus Eastern Europe – companii achiziționate de către compania proprietară a eMAG, respectiv de către o companie aparținând grupului Nielsen.

Este creator al produsului „Lokko” – o aplicație mobilă și un sistem de management al comenzilor – integrat la momentul exit-ului în Sameday Courier, produs care a obținut în anul 2013 premiul “Inovația anului” în cadrul a două gale – in domeniile de e-commerce și de curierat.



Pentru o perioadă a fost implicat în proiectul denumit generic “management privat la companii de stat”, la Compania Națională Poșta Română ca Director al PrioriPost (2013), apoi ca membru în Consiliul de Administrație al ELCEN București (2016).



S-a implicat activ în diferite proiecte legate cu precădere de antreprenoriat și de formarea tinerilor, în colaborare cu organizații precum Romanian Business Leaders. Participă ca vorbitor în diferite contexte, activitate facilitată și de o experiență de 3 ani (1999-2001) de predare, ca profesor într-o școală post-liceală de profil economic, unde a susținut cursuri de „Finanțe”, „Marketing” și „Managementul Organizațiilor”.



De-a lungul timpului a căutat să contribuie social și în proiecte politice, implicându-se sub diferite forme, iar în anul 2020 s-a pozitionat public impotriva restrictiilor introduse si a candidat ca independent pentru poziția de Primar General al Municipiului București.



Susținător entuziast al virtuțiilor pieței libere, al monedelor cu acoperire, al proprietății private și libertății, preocupat de modalitățile optime de prezervare a valorii la nivel individual, de organizarea eficientă a societății în general, de arhitectura instituțională și de optimizarea gestionării resurselor publice si – in acelasi timp – adversar declarat al diferitelor forme de totalitarism etatist / corporatist, Octavian Bădescu are multiple apariții televizate și a publicat de-a lungul timpului (începând cu 2012 și până în prezent) câteva sute de articole – puncte de vedere pe teme imobiliare, antreprenoriale, manageriale, economice, sociale și politice.



Este autor al cărților “Pentru o Românie de Aur” (2022) – în care – plecând de la și dezvoltând anumite idei ale savantului roman acad. ec. Anghel Rugină – prezintă bazele principiale ale unui program de guvernare comunitară la orice nivel, punctând importanța subsidiarității, disciplinei bugetare, competiției și pieței libere, toate centrate în jurul unei monede reale, cu acoperire și “Timpul – Resursă și Monedă” (2023) – în care dezvoltă chestiunea componentei monetare a unei guvernări, accentuându-i importanța decisivă. Lucrarea prezintă, totodată, o alternativă practică și modernă la actuala formă a sistemului monetar, o inovație disruptivă bazată pe crearea unei monede corect arhitecturată din perspectiva economică, cu acoperire in resurse si raportata la „timp”, în jurul căreia se și poate (re)construi instituțional (fără riscuri) un sistem de guvernământ comunitar etic, la nivel local și/sau central.

Caracterizat de către cunoscuți ca un „filosof practic” și un „proprietar de discurs”, majoritatea opiniilor lui Octavian Badescu – în special cele vizând zona de filozofie economică și de strategie de guvernare – reflecta o viziune proprie, avand insa la baza si elemente filozofice, doctrinare si de teorie economica inspirate de ganditori de prestigiu din trecut. Pledeaza pentru o „a 3-a cale” in gandirea economica – o cale bazata pe o piata concurentiala, deservita de o moneda „reala”, ambele securizate intr-un cadru institutional si reglementativ propice, parte din solutiile avansate fiind insa considerate de catre unii – uneori – ca „utopice”, dificil de pus in practica. Majoritatea reflectă insa o perspectivă reformatoare, netarată de prejudecăți, pledând argumentat pentru o întoarcere la „fundamentele naturale” și pentru deschidere la abordări considerate îndrăznețe, atipice, inovatoare – ca precondiții ale progresului.