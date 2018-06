Băsescu: Îmi pare rău pentru Elena Udrea. Îi recomand să se apere, dar ea va decide ca va face

„Cu foarte mare părere de rău care pleacă din convingerea că femeia asta nici n-a primit geanta cu bani și nici n-a făcut un abuz în serviciu atâta timp cât n-are o semnătură pe un document de achiziții sau ceva. Cred că are calea revizuirii să-și pună avocații să-și strângă documentele, să le pună și să ceară revizuirea sentinței”, a declarat Traian Băsescu, întrebat cum a primit vestea condamnării Elenei Udrea.

Întrebat dacă are ceva să-și reproșeze având în vedere că Gala Bute a fost organizată în mandatul său de președinte, Băsescu a spus că a fost o decizie a Guvernului.

„Îmi pare rău. Și eu am vrut să se facă Gala Bute, nu am fost unul care am spus să nu boxeze campionul mondial Bute în România. A avut avizul ministrului Justiției”, a precizat fostul președinte.

El i-a recomandat Elenei Udrea să se apere, dar ea va decide ce va face.

„Am vorbit cu ea. Starea ei nu-i bună. Îmi pare rău pentru Elena Udrea”, a mai spus acesta.