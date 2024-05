Care este județul cu cel mai mare potențial în agricultură

Are potențial mare acest județ! Are unele dintre cele mai fertile terenuri din țară și este o regiune importantă pentru agricultură. Acest județ are o suprafață de 693.034 hectare, din care 530.808 hectare de teren arabil.

Judeţul Timiş se remarcă drept un centru vital al agriculturii româneşti, fiind primul ca suprafaţa agricolă, de 693.034 hectare, şi al doilea în ceea ce priveşte suprafaţa terenurilor cultivate în regim ecologic, conform unei analize a CBRE România.

Acest județ atrage un interes semnificativ şi în creşterea din partea investitorilor, reprezentând 5% din totalul tranzacţiilor cu terenuri agricole la nivel naţional în 2023.

„Judeţul Timiş, cu un potenţial agricol semnificativ din punct de vedere al condiţiilor climatice favorabile şi solurilor fertile, atrage interesul investitorilor datorită oportunităţilor de dezvoltare ale zonei. În anul 2023, tranzacţiile cu terenuri agricole în judeţul Timiş au reprezentat 5% din totalul per ţară.

Mai mult, în primele două luni ale acestui an, au fost încheiate aproximativ 850 de tranzacţii, marcând o creştere cu 31% comparativ cu perioada similară a anului precedent”, a declarat Mădălin Aresmeriţoaie, Senior Consultant Industrial & Logistic Services, CBRE România, conform Agerpres.

Judeţul Timiş se evidenţiază prin oportunităţi diverse de dezvoltare, aflându-se pe primul loc la nivel naţional în ceea ce priveşte suprafaţa arabilă, cu o cifră de 530.808 hectare. Aceasta constituie un pilon solid pentru creşterea şi diversificarea activităţilor agricole în regiune.

Potrivit analizei, printre oportunităţile de investiţie din zona Timişului se remarcă un lot de 1.500 de hectare, situat la aproximativ 10 km distanţă de Recaş şi la 35 km nord de Timişoara. Aflându-se la o distanţă de aproximativ 50 de kilometri de graniţele cu Ungaria şi Serbia, terenul este amplasat strategic pentru a facilita accesul la pieţele internaţionale.

„Există aproximativ 9.000 de km de canale de desecare care deservesc aproape 380.000 de hectare, utilizate drept tampon pentru apa de irigaţii. În ciuda acestui fapt, există o cerere mare pentru resursa de apă necesară irigaţiilor în sezoanele secetoase. În fiecare an, fermierii trebuie să se adapteze condiţiilor climatice în continuă schimbare. Cu toate acestea, grindina rămâne un fenomen meteo extrem predominant în ultimii ani în zona Timişului, chiar şi în ceea ce privește despăgubirile. Spre exemplu, în iulie 2023, ploile torenţiale şi grindina abundentă au cauzat pagube estimate la 15 milioane de lei, afectând 25.000 de hectare de pământ cultivat cu rapiţă, grâu şi floarea-soarelui”, a declarat Horia Lupu, director general Agra Asigurări.