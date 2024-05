Borbely: „Bursa de la București, una dintre cele mai urmărite”

Bursa de la București e urmărită. Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București (BVB) a fost cea mai de succes din Europa și a treia la nivel mondial, așa că beneficiul de imagine a fost unul foarte mare pentru cel mai mare producător român de energie electrică, a spus Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, scrie gândul.ro.

Principalul obiectiv al companiei Hidroelectrica este de a maximiza valoarea acțiunilor, dincolo de producția de energie electrică și asigurarea stabilității Sistemului Energetic Național.

“Noi suntem o companie listată, principalul obiectiv al nostru – în afară de faptul că producem energie electrică și asigurăm stabilitatea sistemului energetic național – este acela că trebuie să investim fiecare leu pentru a maximiza acțiunile investitorilor. Anul trecut, prin cea mai de succes listare din Europa și a treia la nivel mondial, Hidroelectrica a ridicat ștacheta foarte sus. Bursa de Valori de la București, astăzi, este una din cele mai urmărite din Europa, pentru că această listare a adus un beneficiu de imagine foarte mare”, a precizat Karoly Borbely.

Pentru a avea rezultate și a menține interesul acționarilor, este nevoie de pricepere în management.

„A ține steagul sus, a ține așteptările acționarilor la un nivel ridicat, poți s-o faci doar dacă livrezi rezultate. Rezultate poți să faci prin investițiile în activitățile core ale companiei, prin diversificarea activității de producție, prin parteneriate cu companii care pot crește valoarea și pot face dezvoltare.

Nu în ultimul rând, o companie listată și o țară ca România, sigură din punct de vedere politic, membră a Uniunii Europene, membră a NATO, cu un sistem, să spunem, de taxare foarte performant în Europa, atrage investitori și oferă siguranță”, a completat CEO-ul Hidroelectrica.

Credibilitatea, foarte importantă

„Tot ce am promis înainte de listare facem și îi ținem la curent pe investitori cu toate evoluțiile pe care această companie le face în perioada următoare. Comunicăm permanent planurile pe care le avem. Săptămâna trecută, de exemplu, am avut întâlnirea anuală cu investitorii, la New York, și cu analiștii financiari, și foarte multe întrebări au fost exact în zona aceasta de dezvoltare, de investiții, de maximizare a valorii companiei. Sunt lucruri normale, firești, care trebuie continuate de către toate companiile de stat, pentru că doar astfel devii o companie mult mai puternică și poți să crești valoarea acțiunii, mai ales ale statului, dacă este așa interes”, a opinat Karoly Borbely.