Sarah Rizea, italianca născută din părinți români, noua Miss Italia 2026. Nu se visează vedetă, ci campioană olimpică

Publicat la 22.09.2026, 16:17:51

În spatele podiumului nu se află însă o artistă, ci o adevărată campioană la înot artistic, pentru care visul suprem rămâne participarea la Jocurile Olimpice. Sarah Rizea a fost desemnată Miss Italia 2026 după ce a intrat în competiție din postura de câștigătoare a titlului Miss Liguria. Victoria tinerei de 18 ani are și o puternică legătură cu România. Părinții săi, Marian și Alina, sunt români, iar bunicii ei locuiesc în continuare în România. Povestea ei este însă mult mai mult decât cea a unei câștigătoare a unui concurs de frumusețe.

Sarah Maria Rizea poartă coroana de Miss Italia 2026. Pentru noi, este italianca născută din părinți români care a cucerit juriul celei de-a 80-a ediții a celebrului concurs de frumusețe din țara care le-a dat pe unele dintre marile repere ale frumuseții feminine, printre care Sophia Loren, Claudia Cardinale, Monica Bellucci și Gina Lollobrigida.

Sarah Maria Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, în apropiere de Torino. A copilărit în Italia, iar ulterior familia s-a mutat în zona Savona, în Liguria. Sportul a intrat în viața ei de la o vârstă fragedă. Sarah practică înotul artistic de la 8 ani, iar performanțele nu au întârziat să apară. Până la 18 ani, sportiva a strâns aproximativ 100 de medalii, contabilizând atât competițiile regionale și naționale, cât și participările internaționale. Este legitimată la Fiamme Oro, structura sportivă a Poliției de Stat italiene, și se antrenează la Rari Nantes Savona.

Palmaresul lui Sarah este impresionant pentru vârsta sa. În 2024, ea a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de la Belgrad, în proba de mixt, și medalia de bronz la Campionatele Mondiale de juniori. În 2025, a urcat din nou pe podium la Campionatele Mondiale de la Somabay, unde a câștigat medalia de bronz. În 2026, sportiva a fost convocată la lotul național al Italiei pentru Campionatele Europene de la Paris. A fost însă rezervă pentru Enrica Picolli și Lucrezia Ruggiero în probele de dublu și dublu mixt. „Nu vreau să renunț la cariera de sportivă”, a declarat ea pentru presa italiană.

Sarah Rizea: „Visul meu rămâne participarea la Jocurile Olimpice”

Sarah spune că vrea să continue competițiile de înot artistic și să ajungă, într-o zi, la Jocurile Olimpice. „Mă antrenez de la 8 ani. Așadar, includ și medaliile câștigate la primele competiții regionale. Dar am câștigat multe, atât la nivel național, cât și internațional. Fac parte din lotul național de senioare, iar visul meu rămâne participarea la Jocurile Olimpice”, a povestit Sarah pentru presa sportivă italiană.

Tatăl ei montează geamuri și uși

În spatele succesului se află o familie românească stabilită în Italia. Sarah vorbește cu mândrie despre părinții ei și despre bunicii rămași în România. „Bunicii mei sunt acolo, în România. Ultima dată i-am vizitat acum mai puțin de un an”, a povestit ea. Tatăl său, Marian, lucrează în domeniul tâmplăriei și montează geamuri și uși. Mama, Alina, lucrează la Poliția din Savona, în cadrul Biroului de Imigrări. Sarah mai are o soră, Karina, în vârstă de 15 ani. Victoria de la Miss Italia a fost dedicată întregii sale familii, inclusiv rudelor din România. Participarea la Miss Italia ar fi putut fi privită cu scepticism de colegele din lumea sportului. Nu a fost cazul. Sarah spune că atât colegele de echipă, cât și antrenorul au susținut-o. „Colegele mele au reacționat foarte bine, toate m-au susținut, inclusiv antrenorul”, a povestit tânăra.

Studentă la Psihologie și sportivă de performanță

Tânăra a absolvit liceul lingvistic din Savona și s-a înscris la Științe și Tehnici Psihologice la Unimarconi. A optat pentru un sistem care îi permite să urmeze cursurile online și să susțină examenele fizic. „Între competiții și, acum, obligațiile de Miss Italia, nu aș fi putut frecventa cursurile la zi”, a explicat ea.