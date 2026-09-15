Deja visează la Jocurile Olimpice. Iarina Cojocaru vrea neapărat să înoate la Los Angeles

Publicat la 15.09.2026, 10:39:09

Pentru Iarina, înotul a început foarte devreme și aproape firesc. Tatăl său este antrenor de înot, iar ea și-a petrecut primii ani de viață pe marginea bazinului, urmărindu-i pe sportivii pe care acesta îi pregătea.

„Sunt la șase secunde de barem, dar voi munci”, spune Iarina.

Tânăra înotătoare este specializată în proba de 200 de metri mixt și a participat la Campionatele Europene de juniori. Spune că este la șase secunde de baremul olimpic, dar distanța rămasă nu o descurajează.

La 16 ani, Iarina Cojocaru are un program pe care puțini adolescenți l-ar accepta. Se culcă la 21.30, se trezește la 5.45 și își construiește zilele în jurul bazinului. Totul pentru un obiectiv pe care și l-a fixat deja: să ajungă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, în 2028.

De atunci, bazinul a devenit locul în care a crescut și, mai târziu, locul în care și-a construit visul olimpic.

„Nu am avut colac, am mers direct crawl când am intrat în apă.”

Când a intrat în apă, nu a avut nevoie de prea multă acomodare.

„Până la vârsta de doi ani, am fost cu el pe marginea bazinului și m-am uitat la sportivii pe care i-a antrenat cum înoată și am zis într-o zi că vreau și eu să vin la bazin”, povestește ea.

200 de metri mixt, proba preferată

Proba de suflet a Iarinei este 200 de metri mixt, o probă care îi cere să combine cele patru stiluri de înot.

Dintre acestea, preferatul ei este crawl-ul, despre care spune că i-a plăcut dintotdeauna. Dacă ar trebui să renunțe la unul dintre stiluri, alegerea ar fi însă brasul.

Dar dincolo de preferințele tehnice există obiectivul care îi organizează întreaga pregătire: Jocurile Olimpice.

„Ca orice sportiv, visez să ajung la Jocurile Olimpice”, spune Iarina.

Iar ținta ei este clară: Los Angeles 2028. Mai are șase secunde până la baremul olimpic și știe că recuperarea acestei diferențe va cere multă muncă.

Ziua începe înainte de răsărit

Viața unui sportiv de performanță arată foarte diferit la 16 ani.

Iarina spune că se culcă în jurul orei 21.30, pentru că diminețile încep devreme, în jurul orei 5.45. Antrenamentele și efortul acumulat se resimt pe parcursul zilei.

„Mă trezesc și devreme dimineața pe la 5.45 și oboseala pe timpul zilei se cunoaște”, explică ea.

Când antrenamentul devine greu, soluția este să se întoarcă la obiectivul pe care și l-a stabilit.

„Mă gândesc mereu la obiectivul pe care mi l-am pus, chiar dacă antrenamentul e foarte greu”, spune înotătoarea.

Tatăl este și antrenorul ei

Tatăl Iarinei a avut un rol important încă de la început. El a dus-o în lumea înotului, iar astăzi este chiar antrenorul ei.

Relația dintre părinte și sportiv nu este întotdeauna simplă, dar Iarina spune că pentru ea reprezintă un avantaj.

„Este mult mai bine, pentru că pot discuta foarte clar chestiile pe care le am de discutat cu el.”

Tatăl său a practicat și biatlonul, iar Iarina a învățat de la el să schieze. Chiar dacă este obișnuită cu efortul din sport, spune că biatlonul i se pare mai dificil decât înotul.

„Este mult mai greu decât înotul. Obosesc brațele și picioarele foarte repede”, explică ea.

Există însă și o limită pe care nu este dispusă să o testeze: înotul în apă înghețată.

„Nu m-aș duce la apă înghețată niciodată”, spune Iarina.

„Cred că am psihicul foarte puternic”

La competițiile importante, presiunea nu dispare. Trebuie doar gestionată.

Iarina spune că înaintea startului își concentrează atenția asupra cursei și încearcă să lase deoparte tot ceea ce nu mai poate controla. Odată începută proba, nu mai este timp pentru alte gânduri.

„În timpul probei nu am timp să mă gândesc, dar înainte de start mă gândesc că a venit momentul ăsta, trebuie să dau tot ce e mai bun din mine, pentru că după aia mă voi bucura”, explică ea.

Este mentalitatea cu care vrea să recupereze cele șase secunde care o despart acum de baremul olimpic.

La 16 ani, Iarina Cojocaru nu vorbește despre Los Angeles ca despre un vis îndepărtat. Pentru ea, Jocurile Olimpice sunt deja parte din programul zilnic: trezirea la 5.45, antrenamentele, oboseala, culcarea la 21.30 și încă o zi în care trebuie să fie puțin mai rapidă decât cea precedentă.