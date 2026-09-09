Silviu Lung a împlinit 70 de ani! Povestea portarului care a apărat România la Mondial și a jucat finala Cupei Campionilor Europeni

Publicat la 09.09.2026, 14:20:00

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Silviu Lung, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului românesc, împlinește astăzi 70 de ani. Născut pe 9 septembrie 1956, la Sânmiclăuș, în județul Satu Mare, fostul internațional a apărat poarta Universității Craiova, a Stelei București și a echipei naționale, iar după retragere a continuat să formeze generații de portari. Pentru iubitorii fotbalului românesc, numele Silviu Lung este strâns legat de una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria acestui sport. Portarul a fost unul dintre oamenii de bază ai Universității Craiova în perioada în care formația olteană devenea „Craiova Maxima” și ajungea până în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 1982-1983. Silviu Lung și-a început cariera la Victoria Carei, unde a evoluat începând din sezonul 1971-1972. În 1974 a făcut pasul către Universitatea Craiova, clubul la care avea să-și construiască cea mai mare parte a carierei. Debutul în prima divizie a venit pe 28 august 1974, într-o partidă câștigată de Universitatea Craiova cu 1-0 în fața Politehnicii Timișoara. A urmat o perioadă de 14 sezoane în tricoul formației oltene. La Craiova, Silviu Lung a cunoscut marile performanțe ale carierei. A câștigat două titluri de campion al României, în sezoanele 1979-1980 și 1980-1981, precum și patru Cupe ale României, în 1977, 1978, 1981 și 1983.

Portarul Craiovei Maxima Silviu Lung a fost unul dintre oamenii importanți ai echipei care a reușit o performanță europeană remarcabilă pentru fotbalul românesc. În sezonul 1982-1983, Universitatea Craiova a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA. Parcursul european al oltenilor a rămas una dintre cele mai importante borne din istoria clubului și a fotbalului românesc. Lung a devenit astfel mai mult decât un portar sigur între buturi. A fost unul dintre simbolurile unei generații care a demonstrat că o echipă românească poate concura la cel mai înalt nivel european. În total, portarul a strâns 419 meciuri în prima ligă a României și alte 56 în cupele europene, potrivit datelor publicate de Universitatea Craiova. Cu Steaua a jucat o finală de Cupa Campionilor Europeni

În 1988, după 14 sezoane la Universitatea Craiova, Silviu Lung s-a transferat la Steaua București. A fost o perioadă scurtă, dar extrem de importantă. În tricoul Stelei a câștigat o Cupă a României, în 1989, și a ajuns în finala Cupei Campionilor Europeni din același an. Finala disputată la Barcelona a fost însă una dintre serile dificile ale fotbalului românesc. Steaua a întâlnit puternica formație italiană AC Milan, care s-a impus cu 4-0. Pentru Silviu Lung, prezența în finala celei mai importante competiții europene intercluburi a rămas însă una dintre bornele majore ale carierei. 77 de meciuri pentru cel mai bun fotbalist român în 1984 Lung a avut și o carieră importantă la echipa națională. A strâns 77 de selecții pentru România și a făcut parte din lotul tricolorilor la două turnee finale importante: Campionatul European din 1984 și Campionatul Mondial din 1990. La EURO 1984, România a întâlnit Spania, Germania Federală și Portugalia. Șase ani mai târziu, la Mondialul din Italia, generația din care făcea parte Silviu Lung a reușit să treacă de faza grupelor și să ajungă în optimile de finală. România a fost eliminată de Irlanda, după loviturile de departajare. Silviu Lung a fost desemnat cel mai bun fotbalist din România, o recunoaștere care spune multe despre nivelul la care ajunsese portarul Universității Craiova. Performanțele sale i-au consolidat statutul de unul dintre cei mai valoroși goalkeeperi ai generației sale.

După retragerea din activitatea de jucător, Lung lucrat ca antrenor principal, antrenor secund și antrenor de portari, atât în România, cât și în străinătate. De-a lungul timpului, a colaborat cu echipe precum Universitatea Craiova, FC Național București, Minerul Motru, Pandurii Târgu Jiu, dar și cu formații din afara țării. În ultimii ani, numele său a fost asociat inclusiv cu pregătirea noilor generații de portari, fiind antrenor de portari la naționala României U20. La 18 martie 2008, prin Decretul nr. 400, președintele Traian Băsescu i-a conferit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa a III-a, în semn de apreciere pentru rezultatele obținute în fotbal și pentru întreaga activitate sportivă. De asemenea este maestru emerit al sportului.