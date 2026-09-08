Florin Niță, de la portarul României la antreprenor. Și-a deschis propria școală de portari și a mers la Buffon pentru parteneriate

Publicat la 08.09.2026, 12:21:24

Înainte de a porni la drum, fostul internațional român a mers în Italia, la academia legendarului Gianluigi Buffon, pentru a trage cu ochiul la cum se antrenează viitorii goalkeeperi.

La 38 de ani, Florin Niță a pus bazele propriei școli de portari în București, un proiect dedicat copiilor și tinerilor care visează să apere pentru cele mai importante cluburi de fotbal.

Florin Niță, fostul portar al României și-a pregătit viitorul după retragere. Vedeta României de la Euro 2024 și-a lansat propria școală , una aparte, doar pentru portari de fotbal.

Înainte de a-și pune în practică propriile idei, Florin Niță a mers în Italia la ajuns la școala de fotbal a lui Gianluigi Buffon, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului. Buffon a apărat poarta unor echipe precum Juventus, Parma și Paris Saint-Germain și a fost titularul naționalei Italiei în perioada în care „Squadra Azzurra” a cucerit titlul mondial. Vizita a avut un scop documentarea și descoperirea unor metode moderne de pregătire a portarilor.

Florin Niță a încheiat capitolul carierei de jucător, dar nu și pe cel al fotbalului. Fostul portar al echipei naționale vrea să transmită mai departe experiența acumulată în aproape două decenii petrecute pe teren și a început un proiect care îi poartă numele. Este vorba despre o școală specializată în pregătirea portarilor, destinată în special fotbalului juvenil. Ideea pornește de la o realitate simplă: postul de portar este unul aparte, iar pregătirea lui presupune exerciții, metode și o atenție diferită față de cea acordată jucătorilor de câmp.

„Condițiile au fost extraordinare. Am avut de învățat foarte multe de la echipa de antrenori pe care am întâlnit-o acolo. Un grup foarte deschis la comunicare, profesioniști din toate punctele de vedere. M-au ajutat cu toate informațiile de care am avut nevoie. M-am documentat, acesta a fost scopul vizitei mele”, a povestit Florin Niță.

Școala lui Florin Niță, construită pe disciplină și caracter

Noua școală de portari nu se rezumă însă la antrenamente și exerciții specifice.

Proiectul este gândit în jurul mai multor principii: evaluare individuală, muncă, disciplină, caracter și încredere. Ideea lui Florin Niță este ca fiecare copil să fie evaluat în funcție de nivelul său și să primească un program adaptat nevoilor sale. Pentru un portar aflat la început de drum, tehnica este doar una dintre componentele formării. Reacția la greșeli, capacitatea de a lua rapid decizii, concentrarea și încrederea sunt la fel de importante. Portarul este, de multe ori, ultimul om care poate salva o echipă de la gol, dar și primul asupra căruia se îndreaptă atenția atunci când apare o eroare.

Considerat unul dintre cei mai importanți portari români ai ultimelor decenii, Niță a început fotbalul profesionist în România, iar printre echipele pentru care a evoluat se numără Concordia Chiajna și FCSB. Portarul român a jucat în Cehia pentru Sparta Praga, iar ulterior a evoluat pentru Pardubice și Gaziantep. Ultima sa experiență a fost în Arabia Saudită, la Damac, formație de care s-a despărțit în vara lui 2025.

31 de selecții pentru România și EURO 2024

Florin Niță a îmbrăcat de 31 de ori tricoul echipei naționale a României. Cel mai important moment recent al carierei sale internaționale a fost EURO 2024, turneu la care a fost unul dintre oamenii importanți ai „tricolorilor”. România a câștigat grupa de la Campionatul European și a ajuns în optimile de finală, unde a fost eliminată de Țările de Jos. Pentru Niță, turneul din Germania a reprezentat una dintre ultimele mari provocări ale carierei internaționale.

Acum, experiența acumulată la cel mai înalt nivel poate fi transformată în lecții pentru următoarea generație.

În România, Florin Niță a cucerit două titluri de campion cu FCSB, în sezoanele 2013/2014 și 2014/2015. În palmaresul său mai apar două trofee ale Cupei Ligii, câștigate în 2015 și 2016, precum și Cupa României, în 2015. Cu Sparta Praga a câștigat Cupa Cehiei în sezonul 2019/2020. Înscrierile se fac la contact@florinnita.ro!