Vicecampioana europeană la tenis de masă Patricia Stoica are o pasiune ascunsă

Publicat la 07.09.2026, 11:43:11

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Patricia Stoica impresionează la masa de tenis, unde a devenit vicecampioană europeană cu echipa feminină U19, dar în afara competițiilor are o pasiune care nu are nicio legătură cu sportul. Adolescenta este atrasă de lumea beauty, își face singură unghiile, a învățat tehnica machiajului fără niciun curs și, după mai multe experimente, a ajuns să-și îngrijească singură părul creț. Pasiunea pentru machiaj a început încă din copilărie. Patricia își amintește că era „fashionista” familiei, iar părinții au observat rapid această latură a personalității sale. „De când eram mică, eram foarte fashionista și părinții mei au știut asta. Mi-au plăcut foarte mult machiajele. Îmi luam de atunci foarte multe. Încă mai am câteva de pe vremea aceea. Știu că și la concursuri eu mai aveam machiaje și celelalte fete veneau și se uitau pe la mine. Îmi spuneau: «Ne machiezi și pe noi?»”, povestește Patricia. A învățat singură să-și facă unghiile Pasiunea pentru beauty nu s-a oprit la machiaj. În urmă cu aproximativ un an și jumătate, sportiva a început să își facă singură unghiile. Nu a urmat cursuri, ci a învățat prin exercițiu și experimentare.

„Nu am niciun curs. Am început să mi le fac singură cam de un an jumate. Așa pot să mi le fac când vreau eu. E aproape gratis, doar materialele mă costă. Și, pe lângă asta, îmi și place, mă relaxează să îmi fac unghiile, să mă uit la un serial, la un film”, spune tânăra. Pentru Patricia, manichiura a devenit astfel și un moment de relaxare, departe de programul solicitant al unui sportiv de performanță. Manichiura, aleasă în funcție de competiție Unghiile nu sunt însă întotdeauna doar o chestiune de preferință personală. La competițiile importante, Patricia alege uneori culorile în funcție de echipa pentru care joacă sau de evenimentul la care participă. La Campionatul Național de Seniori, de exemplu, a optat pentru vișiniu, culoarea Rapidului, clubul la care este legitimată.

Iar la Campionatul European de anul trecut a avut chiar tricolorul pe unghii. „Da, anul trecut, la Campionatul European, am avut pe degetul inelar trei culori: albastru, galben, roșu”, povestește sportiva. De la visul de a fi Merida la acceptarea părului natural Și părul a fost o zonă în care Patricia a experimentat. A încercat diferite tunsori și chiar culori, inspirată de personajul preferat din copilărie. „Visul meu când eram mică era să fiu ca prințesa Merida, prințesa neînfricată. Era o prințesă cu părul creț, foarte mare și roșcat. Încercam să fiu ca Merida, dar eu nu sunt roșcată”, își amintește Patricia. A încercat chiar să obțină nuanța dorită cu ajutorul unui toner de culoare cupru. „Mi-am luat un toner de păr, culoarea cupru. Și aveam, practic, șuvițe roșii. Au ieșit foarte greu”, spune ea. După toate aceste experimente, sportiva pare să fi găsit însă varianta care îi place cel mai mult: părul natural. „Acum pot spune că m-am calmat, m-am tuns, nu mai am șuvițe, este doar culoarea mea și încerc să rămân tot așa”, spune Patricia. Vicecampioană europeană la U19 Dincolo de pasiunea pentru beauty, Patricia Stoica își construiește însă cariera în tenisul de masă. Sportiva face parte din lotul național feminin U19 și, în luna iulie, a devenit vicecampioană europeană pe echipe la Campionatul European de juniori de la Gondomar, în Portugalia. Patricia este legitimată la Clubul Sportiv Rapid București. La masa de joc, obiectivul este performanța. În afara ei, adolescenta își păstrează însă loc pentru pasiunile care o reprezintă: machiaj, manichiură și îngrijirea părului. Două lumi aparent diferite, dar care, pentru Patricia Stoica, fac parte din aceeași poveste.