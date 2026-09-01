Vara nebună a lui Bela Bartha: nuntă, transfer în Polonia și Europeanul de acasă

Publicat la 01.09.2026, 15:35:00

În timp ce Bela era concentrat pe volei, pregătirile pentru nuntă au fost preluate în mare parte de soția sa. „Am apucat să facem niște chestii, dar soția mea s-a ocupat de toate”, a spus voleibalistul .

Internaționalul român s-a căsătorit în august cu Andreea, însă programul naționalei și transferul în Polonia nu i-au lăsat prea mult timp pentru pauză. „Da, am avut o vară agitată. Prima parte cu Liga Europeană . După aia am avut câteva, două sau trei săptămâni de pauză și ne-am întors înapoi la națională”, a povestit Bartha.

Pentru Bela Bartha, vara lui 2026 a însemnat aproape tot ce poate însemna o perioadă de vacanță pentru un sportiv de performanță: antrenamente, meciuri, o nuntă, un transfer și pregătirea pentru Campionatul European. Singurul lucru care a rămas pe lista de așteptare este luna de miere.

Bela Bartha traversează una dintre cele mai aglomerate veri din carieră. Internaționalul român s-a căsătorit în august, a semnat cu campioana Italiei, s-a pregătit pentru Campionatul European și urmează să se mute în Polonia, unde va fi antrenat de românul Gianni Crețu. Până atunci, centrul naționalei are un singur obiectiv: o nouă performanță importantă cu România, în fața propriilor suporteri, la Cluj-Napoca.

În sezonul în care au fost colegi, Trentino a câștigat campionatul Italiei, iar Bartha a devenit primul voleibalist român care cucerește titlul în Italia.

„Este un prieten foarte bun al meu și m-am înțeles foarte bine cu el în Italia. Ce m-a impresionat cel mai mult la el este caracterul pe care l-a avut. Amândoi am fost accidentați, am trecut prin momente grele și de acolo mi-am dat seama că este un caracter de nota 10”, a povestit Bartha.

Povestea nunții a avut și o legătură directă cu cariera sa internațională. Naș i-a fost slovenul Jan Kozamernik, fostul său coleg de la Itas Trentino. Cei doi au fost rivali pentru postul de centru, dar au ajuns să devină prieteni apropiați după ce au trecut împreună prin perioade dificile, inclusiv accidentări.

Luna de miere, amânată

După nuntă ar fi trebuit să urmeze luna de miere, însă transferul în Polonia și Campionatul European au schimbat planurile.

Bartha a semnat în această vară cu Asseco Resovia Rzeszów, iar după turneul final va trebui să se ocupe și de mutarea în Polonia.

„Așteptăm Europeanul, după European o să trebuiască să vorbesc cu cei din Polonia să văd dacă pot să primesc câteva zile libere, să am timp să ne mutăm, să ne ducem toate bagajele acolo. Lună de miere cel mai probabil la anul”, a spus voleibalistul.

Iar mutarea nu va fi una simplă. După doi ani petrecuți în străinătate, bagajele s-au adunat serios. „Cred că ne vom muta cu duba mai bine. Sunt foarte multe lucruri”, a glumit Bartha.

Va fi antrenat de Gianni Crețu

Transferul la Resovia i-a adus internaționalului român și o surpriză importantă. La scurt timp după ce a semnat cu formația poloneză, clubul l-a numit antrenor pe Gheorghe „Gianni” Crețu.

Bartha spune că alegerea sa pentru Resovia nu a avut legătură cu numirea tehnicianului român, pentru că la momentul transferului Crețu nici măcar nu era în discuțiile clubului.

„Când am semnat cu Resovia, Gianni Crețu nu avea nicio legătură, nici măcar nu fusese contactat de cei de la Resovia. Am ales Resovia pentru că mi s-a părut că acolo o să fie următorul loc în care o să pot să mă dezvolt. După, când am aflat că vine Gianni Crețu antrenor, m-am bucurat enorm pentru că o să am ocazia să lucrez cu el. Este cel mai bun antrenor român din momentul de față”, a declarat Bartha.

Cei doi au și o legătură specială în afara terenului. Amândoi sunt originari din Ocna Mureș, iar Crețu are o casă în oraș. „Acum toată Ocna Mureș o să învețe poloneză”, a glumit voleibalistul.

Obiectivul României: cel puțin locul 7

Înaintea aventurii din Polonia, Bela Bartha are însă o misiune importantă cu naționala României.

Tricolorii vor juca la Campionatul European pe teren propriu, la Cluj-Napoca, iar obiectivul este să repete cel puțin performanța de la ediția precedentă, când România a ajuns în sferturile de finală și a încheiat competiția pe locul 7.

„Obiectivul meu? Ca rezultat echipe să fie cel puțin ca cel de data trecută. Cel puțin locul șapte sau mai sus, bineînțeles”, a spus Bartha.

România va juca toate cele cinci meciuri din grupa D la BT Arena, între 9 și 16 septembrie, împotriva Letoniei, Elveției, Germaniei, Turciei și Franței.

Pentru Bartha, avantajul terenului propriu poate fi decisiv. „Îi așteptăm în număr cât mai mare la sală să ne ajute la fiecare punct, să fie alături de noi la fiecare punct și să ne bucurăm împreună de victoriile ce vor urma”, este mesajul transmis de internaționalul român suporterilor.

După o vară în care a reușit să îmbine viața personală cu obligațiile naționalei și cu un transfer important, Bartha mai are acum un singur lucru de făcut: să intre pe teren și să ajute România să repete performanța de la ultimul European.

Mai întâi vine Europeanul de acasă. Apoi urmează Polonia, noua echipă, noul antrenor și, dacă programul va permite, în sfârșit, luna de miere.