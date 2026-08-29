Sinner și Alcaraz fac legea în clasamentul banilor din tenis. Forbes: Djokovic coboară pe locul 6

Publicat la 29.08.2026, 10:30:00

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Jannik Sinner a devenit cel mai bine plătit tenismen al lumii în 2026, cu venituri estimate la 58 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. Italianul l-a depășit pe Carlos Alcaraz, în timp ce Novak Djokovic a coborât până pe locul șase. Clasamentul Forbes aduce și o premieră: femeile ocupă șase dintre primele zece poziții. Tenisul mondial nu mai are doar o competiție pentru trofee. Banii din premii, contractele de sponsorizare și proiectele comerciale au devenit o cursă în sine, iar ediția din 2026 a clasamentului realizat de Forbes vine cu mai multe schimbări spectaculoase. Jannik Sinner este, pentru prima dată, liderul clasamentului celor mai bine plătiți oameni din tenis. Italianul a ajuns la venituri totale estimate la 58 de milioane de dolari în perioada analizată. Performanța îl transformă pe Sinner în doar al patrulea lider din istoria de 19 ani a clasamentului Forbes.

Sinner a făcut 58 de milioane de dolari Din suma totală încasată de Sinner, aproximativ 23 de milioane de dolari provin din tenis, în timp ce alte 35 de milioane de dolari au fost generate de sponsorizări, apariții și alte activități comerciale. Cifrele sunt cu atât mai impresionante cu cât sezonul italianului nu a fost lipsit de probleme. Sinner a avut o absență de aproximativ o lună înainte de Wimbledon, iar ulterior o accidentare la genunchi i-a dat planurile peste cap. Italianul nu va participa nici la US Open, însă acest lucru nu i-a afectat poziția de lider al clasamentului financiar. Cei 23 de milioane de dolari obținuți din competiții reprezintă, potrivit datelor publicației sus amintită, cea mai mare sumă câștigată vreodată pe teren de un jucător într-o ediție a acestui clasament. Alcaraz pierde primul loc, dar domină în continuare la sponsorizări Carlos Alcaraz se află foarte aproape de Sinner (FOTO). Spaniolul a acumulat venituri de aproximativ 53,7 milioane de dolari în ultimele 12 luni și ocupă poziția secundă. Ibericul este însă campionul veniturilor din afara terenului. Aproximativ 38 de milioane de dolari au venit din contracte de publicitate, apariții, meciuri demonstrative și alte proiecte comerciale. Pe teren, Alcaraz a câștigat circa 15,7 milioane de dolari. Diferența dintre cei doi lideri este astfel explicată mai ales prin rezultatele obținute în competiții. Sinner a reușit să adune o sumă mai mare din premii și, în final, să treacă în fața rivalului său.

Serena Williams, revenire spectaculoasă în clasamentul financiar Surpriza uriașă a topului este Serena Williams. La aproape patru ani după retragerea din competiția regulată, americanca apare pe locul al treilea, cu venituri estimate la 40,1 milioane de dolari. Tenisul propriu-zis reprezintă însă o parte infimă din această sumă. Aproximativ 40 de milioane de dolari provin din sponsorizări și activități de business, în timp ce veniturile de pe teren sunt estimate la numai 100.000 de dolari. Cifrele demonstrează încă o dată forța brandului Serena Williams, care continuă să genereze venituri importante chiar și în afara circuitului competițional. Sabalenka și Gauff completează Top 5 Aryna Sabalenka ocupă locul al patrulea, cu 36,1 milioane de dolari, după ce a obținut aproximativ 13,1 milioane din tenis și alte 23 de milioane din activități comerciale. Pe poziția a cincea se află Coco Gauff, cu 35,5 milioane de dolari. Americanca fusese cea mai bine plătită sportivă din lume în ultimii doi ani, însă în 2026 a fost depășită în clasamentul financiar al tenisului de Sabalenka și Serena Williams. Novak Djokovic nu mai prinde Top 5 Legendarul tenismen sârb ocupă poziția a șasea, cu venituri estimate la 30,2 milioane de dolari. Din această sumă, aproximativ 5,2 milioane de dolari provin din premiile obținute pe teren, iar alte 25 de milioane de dolari din sponsorizări și activități comerciale. Chiar dacă veniturile sale sunt mai mici decât în anii de vârf, Djokovic rămâne unul dintre cele mai puternice branduri comerciale din tenis. Iar sezonul îi poate aduce și un moment istoric. În cazul în care va câștiga US Open și va încasa premiul de 5,5 milioane de dolari, sârbul ar putea deveni primul tenismen din istorie care depășește pragul de 200 de milioane de dolari câștigați exclusiv din premii în carieră. Șase femei în Top 10. Premieră în istoria clasamentului Ediția din 2026 vine și cu o premieră absolută pentru clasamentul Forbes.Șase dintre primele zece poziții sunt ocupate de femei, în timp ce bărbații au doar patru reprezentanți. După Serena Williams, Sabalenka și Gauff, în top apar Qinwen Zheng, Iga Swiatek și Elena Rybakina. Jannik Sinner – 58 milioane de dolari Carlos Alcaraz – 53,7 milioane de dolari Serena Williams – 40,1 milioane de dolari Aryna Sabalenka – 36,1 milioane de dolari Coco Gauff – 35,5 milioane de dolari Novak Djokovic – 30,2 milioane de dolari Qinwen Zheng – 22,6 milioane de dolari Iga Swiatek – 20,5 milioane de dolari Alexander Zverev – 18,7 milioane de dolari Elena Rybakina – 17,4 milioane de dolari