Campion la 14 ani și fără telefon mobil! Oliver Diaconescu își trăiește pasiunea pentru motorsport după reguli stricte

Publicat la 02.09.2026, 13:25:34

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Oliver Diaconescu are doar 14 ani, dar este deja campion absolut în Campionatul Național de Slalom Paralel. Adolescentul își împarte timpul între motorsport și studii, iar colegiul din Marea Britanie la care învață îi impune un program strict: telefonul mobil este ținut într-un seif, iar legătura cu părinții se face o dată la două zile, prin FaceTime. Oliver a câștigat Clasa Open la etapa de la Ciolpani a Campionatului Național de Slalom Paralel, competiție desfășurată exclusiv pe macadam. Performanța vine după doar câțiva ani de când adolescentul a descoperit motorsportul. A început cu un Jeep pe câmp Pasiunea pentru mașini a apărut aproape întâmplător, în perioada pandemiei. La vârsta de 10 ani, Oliver a ieșit cu tatăl său pe câmp, la volanul unui Jeep. „Acum câțiva ani, când era Covid, n-am avut ce să fac. Și eu și tatăl meu am ieșit pe câmp cu un Jeep. A văzut tatăl meu că eram talentat, apoi l-am găsit pe Ciprian și am mers cu un buggy”, povestește Oliver.

De la buggy a trecut ulterior la rally, iar evoluția sa a fost rapidă. De pregătirea lui se ocupă Ciprian Solomon, un pilot cu experiență în motorsport. Telefonul mobil este interzis la colegiu În paralel cu competițiile auto, Oliver studiază de un an la un colegiu din Marea Britanie, unde regulile sunt foarte stricte. „Colegiul la care învăț este unul foarte serios și sunt pe stil britanic. Acolo se face mult sport și carte și totul este luat foarte în serios. Nu avem voie cu telefonul, stăm mai mult unii cu alții. Socializăm. Da, ne distrăm acolo fără telefon”, spune adolescentul. Telefonul mobil nu este permis în timpul săptămânii și este păstrat într-un seif. Oliver îl poate folosi în weekend.

„N-am telefonul deloc, e pus într-un seif undeva. Îl am doar în weekend”, explică el. Vorbește cu părinții o dată la două zile Chiar dacă este departe de casă, Oliver păstrează legătura cu părinții prin intermediul dispozitivelor puse la dispoziție de școală. „Avem iPad-ul școlii, sunăm în fiecare două zile pe FaceTime. Mama mea mă așteaptă foarte mult să o sun”, povestește tânărul pilot. Programul strict nu pare însă să-i afecteze pasiunea pentru motorsport. Dimpotrivă, adolescentul spune că apreciază experiența de la colegiu, chiar dacă acasă se simte cel mai bine. „Acasă îmi place mult mai mult” Oliver spune că la colegiu are condiții bune, însă întoarcerea acasă rămâne unul dintre cele mai așteptate momente. „Sunt foarte fericit, îmi place foarte mult. Acolo avem condiții bune, dar nu ca acasă. Acasă îmi place mult mai mult. Când vin acasă abia aștept să stau în pat, în camera mea”, spune el. Adolescentul își amintește inclusiv de diferențele de temperatură dintre camerele de acasă și cele ale colegiului. „Acolo e foarte cald în camere, n-avem aer condiționat. A fost o perioadă foarte călduroasă și în Anglia. Mi-a fost dor să stau la 19 grade în camera mea”, povestește Oliver. Campion pe macadam la doar 14 ani În timp ce colegii săi se concentrează pe școală și activitățile specifice adolescenței, Oliver Diaconescu își construiește deja o carieră în motorsport. La doar 14 ani, el este campion absolut în Campionatul Național de Slalom Paralel, iar victoria de la Ciolpani, la Clasa Open, confirmă progresul rapid al tânărului pilot. Pregătit de Ciprian Solomon, Oliver continuă să combine școala britanică, disciplina impusă de aceasta și pasiunea pentru motorsport, într-un program neobișnuit pentru un adolescent de vârsta lui.