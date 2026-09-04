S-au pus în vânzare biletele pentru România – Suedia. Ce prețuri sunt la primul meci oficial cu spectatori de la revenirea lui Gică Hagi

Publicat la 04.09.2026, 19:30:00

Partida este programată luni, 5 octombrie 2026, pe Arena Națională, și va reprezenta primul meci oficial cu spectatori pe teren propriu pentru România de la revenirea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer.

După meciurile din deplasare, „tricolorii” vor avea parte de primul test oficial pe teren propriu în fața propriilor suporteri. Biletele pentru România – Suedia au fost puse în vânzare online - AICI! - iar prețurile pornesc de la 50 de lei și ajung până la 130 de lei, în funcție de zona stadionului.

Fanii naționalei își pot cumpăra de astăzi bilete la partida România – Suedia, programată pe 5 octombrie, pe Arena Națională. Este primul meci oficial disputat pe teren propriu cu spectatori după revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor”.

Pentru meciul de pe Arena Națională, prețurile stabilite de Federația Română de Fotbal sunt cuprinse între 50 și 130 de lei. Cele mai ieftine bilete sunt disponibile în peluze, în timp ce pentru locurile centrale din Tribuna 1 și Tribuna 2 prețul ajunge la 130 de lei.

10 lei – copii sub 15 ani;

30 de lei – tineri între 15 și 24 de ani;

50 de lei – bilete în peluze;

130 de lei – Tribuna 1 și Tribuna 2, zonele centrale. La fiecare bilet cumpărat se adaugă o taxă de procesare de 2 lei.



Copiii au propria zonă pe Arena Națională

Familiile care vor să meargă la meci pot opta pentru „Tribunele 1 și 2 Family Zone”. Copiii care nu au împlinit încă 15 ani trebuie selectați drept „copil” în momentul plasării comenzii, iar datele lor trebuie introduse în sistem pentru emiterea biletelor. O comandă obișnuită poate conține maximum patru bilete. În cazul Family Zone, pot fi cumpărate cel mult cinci bilete, cu condiția ca cel puțin unul dintre acestea să fie destinat unui copil sub 15 ani.

Toamna începe în forță pentru naționala României. „Tricolorii” au programate patru partide în prima fereastră FIFA:

25 septembrie: Suedia – România, Strawberry Arena

28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina, Arena Națională – fără spectatori

2 octombrie: Polonia – România, Stadion Narodowy

5 octombrie: România – Suedia, Arena Națională

Astfel, partida cu Suedia de pe 5 octombrie va avea o încărcătură aparte. Va fi primul meci oficial al lui Gică Hagi pe teren propriu în această revenire la echipa națională în care suporterii vor putea fi efectiv în tribune.

România – Bosnia se joacă fără spectatori

Înaintea duelului cu Suedia, România va întâlni Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, tot pe Arena Națională. Partida se va disputa însă cu porțile închise, ca urmare a unei decizii a Comisiei de Disciplină a UEFA. FRF a explicat că decizia are la bază atât principiile de echitate, cât și considerente de siguranță. Federația nu dorește ca accesul să fie rezervat doar copiilor din școlile și academiile din București și din localitățile apropiate, în condițiile în care există zeci de mii de copii din întreaga țară care și-ar dori să asiste la meci.

Unul dintre principalele argumente invocate de FRF este ora de disputare a partidei cu Bosnia și Herțegovina: 21:45.A doua zi este zi de școală, ceea ce ar însemna că unii copii ar fi nevoiți să lipsească de la cursuri. În plus, după terminarea meciului, deplasarea către localitățile de proveniență ar putea dura multe ore.