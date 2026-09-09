Vis de copil: la 18 ani vrea să conducă o Dacie! La 10 ani, Hector Țigler domină campionatul de karting electric

Publicat la 09.09.2026, 11:14:57

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Are viteza în sânge, îl admiră pe Max Verstappen și visează să ajungă într-o zi în Formula 1. Dar, până atunci, Hector Țigler are un obiectiv mult mai apropiat: să câștige Campionatul Național de Karting Electric. Are doar 10 ani, dar deja ocupă primul loc în clasament, cu două etape înainte de final. Hector și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu două zile și spune că succesul din acest sezon vine după multă muncă și antrenament. Pentru el, kartingul înseamnă atât concentrare și control, cât și pregătire fizică. „Mă simt foarte bine, dar în același timp trebuie să fiu și optimist pentru a reuși să fac treaba asta. Trebuie să depun multă muncă pentru a ieși campion. Prima și prima dată depui munca în mâini, a doua oară din picioare când accelerezi și frânezi și mai trebuie să mai faci și exerciții fizice și să te încălzești”, povestește micul pilot. La 6 ani s-a îndrăgostit de karting Hector a intrat în lumea motorsportului la doar 6 ani. Totul a început de ziua lui, când mama i-a pregătit o surpriză pe care copilul nu o bănuia.

„Era ziua mea și când am venit de la școală, mama mi-a zis că are o surpriză pentru mine și chiar mă gândeam oare ce surpriză o avea. Când am ajuns aici a fost așa dragoste la prima vedere între mine și kartingul electric și de atunci fac karting și am crezut că pot ajunge un campion”, își amintește Hector. Nu este primul său sezon în care luptă pentru primul loc. În urmă cu doi ani a mai cunoscut gustul victoriei și spune că momentul în care urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului răsplătește toate orele de muncă. „Depui foarte mult efort și dai tot ce ai din tine ca să ieși campion, dar și când este făcută Gala la final de an și ești primul pe podium, te bucuri. Când sunt pe primul loc, sunt bucuros și fericit și în același timp mă bucur și pentru ceilalți pentru că și ei au dat tot ce au avut din ei”, spune puștiul. Visul se numește Formula 1 Campionatul de karting electric este doar începutul pentru Hector. La 10 ani, el știe deja care este destinația finală: Formula 1.

Este mare fan al Marelui Circ și are și un idol. Max Verstappen este pilotul pe care îl urmărește și de la care ar vrea să afle cum a reușit să ajungă în vârful motorsportului. „Îmi place de Max Verstappen. Dacă aș avea ocazia să mă întâlnesc cu el, l-aș întreba să îmi zică ce a făcut și cum a reușit să ajungă acolo, i-aș pune să îmi dea și mie niște sfaturi, lucruri legate despre karting, Formula 1”, spune Hector. Puștiul știe însă că între kartingul de acum și Formula 1 este un drum lung. „Mi-ar plăcea să concurez la Formula 1, dar sunt multe lucruri de făcut până acolo, adică trebuie să ajungi în Formula 4, 3, 2 și abia după Formula 1”, explică el. Verstappen în Formula 1, Dacia la 18 ani Dacă visul pentru viitor este unul cât se poate de ambițios, Hector surprinde atunci când este întrebat ce mașină ar vrea să conducă la 18 ani. În locul unui Ferrari sau Lamborghini, micul pilot alege ceva mult mai apropiat de realitatea unui adolescent. „Când voi împlini 18 ani va trebui să fie o mașină decentă, că nu pot să îmi iau, cum ar fi să îți iei Ferrari sau Lamborghini la 18 ani. Îți iei o mașină mai decentă, cum ar fi o Dacie sau alte mașini mai ieftine și de buget”, spune Hector. Deocamdată, însă, nu mașina de stradă este prioritatea. Hector Țigler se concentrează pe karting și pe lupta pentru titlul național. Se antrenează la Academia Titi Aur, la Clubul de Karting București, alături de Robert și Tina Drăgan. Familia Drăgan este cea care a adus kartingul electric în România, iar Hector încearcă acum să transforme pasiunea începută la 6 ani într-un prim titlu de campion. Mai sunt două etape până la finalul campionatului. Iar pentru puștiul de 10 ani, drumul către Formula 1 începe, deocamdată, de pe primul loc în clasamentul kartingului electric.