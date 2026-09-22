Voluntari devine municipiu. Decizia luată de Parlament. Orașul din Ilfov trece la un nou rang administrativ

Publicat la 22.09.2026, 12:15:00

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Voluntari, localitatea lipită de Capitală în care nici nu știi când intri și când ieși, fără vreun spital ori facultate dar cu zeci de biserici, este la un pas de o schimbare importantă de statut. Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care orașul din Ilfov va fi declarat municipiu. Devine primul oraș din județ care primește acest rang. Senatul a dat ieri votul final, cu 90 de voturi pentru, 14 împotrivă și trei abțineri. Proiectul merge acum la promulgare. Schimbarea vine după ani în care Voluntariul s-a dezvoltat rapid grație proximității nordice cu Capitala (în special zona luxului imobiliar concentrată în Pipera– Erou Iancu Nicolae) și a ajuns una dintre cele mai populate localități urbane din zona metropolitană a Bucureștiului. Aproape 50.000 de locuitori

Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, Voluntari, ”localitatea bisericilor”, locul în care Florentin Pandele este primar din 2000, are aproape 50.000 de locuitori, peste pragul de 40.000 de persoane prevăzut pentru rangul de municipiu. În prezent, județul Ilfov are opt orașe: Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popești-Leordeni și Voluntari. Dintre acestea, Voluntari, Bragadiru și Popești-Leordeni au depășit pragul de 40.000 de locuitori și fac parte din zona metropolitană a Capitalei. Proiectul privind Voluntariul a fost inițiat de PSD Ioan Vulpescu și are caracter de lege organică. Camera Deputaților a fost prima Cameră sesizată, iar proiectul a fost adoptat tacit, înainte de a ajunge la Senat, care a avut rol de Cameră decizională. Voluntari a cerut statutul de municipiu încă din 2004 În urmă cu mai bine de două decenii, locuitorii au fost consultați printr-un referendum local. Pe 31 octombrie 2004, 15.800 dintre cele 15.927 de voturi valabil exprimate au fost pentru declararea Voluntariului ca municipiu, potrivit datelor prezentate în susținerea proiectului. Argumentele actuale se bazează atât pe evoluția demografică, cât și pe dezvoltarea infrastructurii.

Conform datelor prezentate parlamentarilor, 99,49% dintre locuințele din Voluntari sunt conectate la rețeaua de alimentare cu apă, în timp ce 99,02% sunt racordate la canalizare, iar 84,02% dispun de instalație de încălzire centrală. Inițiatorii susțin că localitatea îndeplinește indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți de legislație. „Orașul” care a crescut datorită Bucureștiului Voluntari a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare accelerată, pe fondul extinderii zonei metropolitane a Capitalei. Localitatea este astăzi integrată practic în zona urbană a Bucureștiului, iar dezvoltarea imobiliară și creșterea populației au schimbat radical profilul acesteia. De altfel, fostul ministru al Dezvoltării, Cseke Attila, indica Voluntariul, alături de Bragadiru și Popești-Leordeni, drept exemple de orașe din zona metropolitană a Capitalei care depășesc pragul demografic prevăzut pentru un municipiu și asta din cauza exodului tinerilor către locuințe învecinate Capitalei mai accesibile. Pe de altă parte, susținătorii proiectului argumentează că transformarea în municipiu ar putea aduce noi oportunități de finanțare și accesarea unor surse de investiții, inclusiv fonduri europene. Prin urmare, schimbarea statutului nu trebuie confundată automat cu o majorare imediată a tuturor taxelor locale.