Nicușor Dan, mesaj pentru Trump: România vrea mai mulți soldați americani pe teritoriul său

Publicat la 22.09.2026, 11:35:03

Nicușor Dan a subliniat că România are o relație bilaterală de încredere cu Statele Unite, construită în timp, iar principalele interese ale Bucureștiului în raport cu Washingtonul sunt securitatea și economia.

Declarația vine în contextul dezbaterilor privind viitorul prezenței militare americane în Europa. România a transmis în repetate rânduri că își dorește consolidarea cooperării cu Statele Unite, iar la New York președintele a legat explicit această prezență de poziția geografică a României și de rolul țării pe flancul estic al NATO. Într-un interviu acordat anterior, Nicușor Dan spunea că discuția despre trupele americane în Europa este una dintre principalele teme ale relației București-Washington.

„Suntem dornici să avem soldați americani pe teritoriul nostru, iar acest lucru va fi benefic pentru ambele părți, pentru că suntem foarte aproape de Orientul Mijlociu și de zona Mediteranei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan transmite de la New York un mesaj direct administrației americane: România își dorește consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul său și este pregătită să își asume un rol mai important în securitatea europeană. Într-un interviu acordat emisiunii „The Julie Mason Show”, difuzată în Statele Unite, șeful statului a vorbit despre relația strategică dintre București și Washington, războiul din Ucraina, securitatea Mării Negre și investițiile americane în România.

„Au avut o experiență foarte bună, au avut un randament bun al investițiilor și ne-am dori ca mai multe companii americane să investească în România”, a spus șeful statului.

Președintele a legat securitatea de componenta economică a relației cu Statele Unite. Nicușor Dan a dat ca exemple investițiile unor companii americane precum Ford și Microsoft și a spus că Bucureștiul își dorește ca numărul investitorilor americani să crească.

Mesajul este cu atât mai relevant cu cât Statele Unite își reevaluează în această perioadă postura militară în Europa. România încearcă să își consolideze poziția în această discuție, inclusiv prin investițiile în infrastructura militară de la Mihail Kogălniceanu. Reuters a relatat recent că baza din România rămâne una dintre infrastructurile NATO importante pentru prezența americană în regiune.

Președintele a amintit că infrastructura militară din România este deja utilizată de forțele americane, inclusiv pentru realimentarea aeronavelor și pentru anumite echipamente defensive. În opinia sa, cooperarea poate fi aprofundată.

El a indicat educația, pregătirea în domeniul științei și ingineriei și potențialul energetic drept avantaje pe care România le poate folosi pentru a atrage capital american.

Componenta economică a fost, de altfel, prezentă și în agenda președintelui la New York. În aceste zile, Nicușor Dan are întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri american și cu investitori, inclusiv cu investitori în obligațiuni românești.

„Efortul nu a fost echilibrat”

În ceea ce privește viitorul NATO, președintele României a recunoscut că Statele Unite au suportat timp de ani de zile o parte mai mare din efortul de apărare al Europei.

„Pentru ani de zile, America, Statele Unite, au oferit sprijin pentru apărarea Europei. Iar efortul nu a fost echilibrat”, a afirmat Nicușor Dan.

El a amintit că România s-a numărat printre primele state europene care au acceptat creșterea cheltuielilor pentru apărare la 2% din PIB și că ulterior a susținut majorarea suplimentară a acestora.

Președintele a vorbit și despre coordonarea statelor de pe flancul estic cu țările nordice înaintea summitului NATO de la Ankara. Potrivit acestuia, statele respective și-au apropiat pozițiile pentru a susține în cadrul Alianței contribuții mai echilibrate în domeniul apărării.

„Cred că, după summitul de la Ankara, mergem cu toții împreună, americani și europeni, pe drumul cel bun”, a spus el.

Războiul din Ucraina a ajuns și pe teritoriul României

Nicușor Dan a insistat și asupra efectelor directe ale războiului asupra României. El a amintit incidentele în care drone provenite din zona conflictului au ajuns pe teritoriul românesc.

„Suntem afectați de războiul din Ucraina, inclusiv de drone aeriene care, neintenționat, ajung pe teritoriul nostru”, a declarat președintele, precizând că în astfel de incidente două persoane au fost rănite.

El a menționat și incidente cu drone navale în Marea Neagră și problema minelor marine, precum și cooperarea dintre România, Bulgaria și Turcia pentru neutralizarea acestora.

Președintele a subliniat însă că aceste incidente nu au modificat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina. El a amintit intervențiile piloților români împotriva unor drone care au ajuns pe teritoriul României și misiunea României în statele baltice, unde un pilot român a doborât o dronă în Estonia.

România vrea securitate la Marea Neagră

Aflat la New York pentru reuniunile celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Nicușor Dan a spus că principala sa preocupare este securitatea României și a regiunii.

„Principala mea preocupare este securitatea României și, desigur, securitatea regiunii”, a declarat președintele.

În acest context, el a vorbit despre sancțiunile împotriva Rusiei și despre continuarea sprijinului pentru Ucraina, dar și despre necesitatea identificării unor soluții pentru încheierea războiului.

Mesajul transmis de la New York este unul care pune România într-o poziție clară în discuția privind viitorul securității europene: Bucureștiul vrea să consolideze legătura militară cu Washingtonul, dar și să atragă mai mult capital american.

Republica Moldova, o altă piesă a ecuației

În interviu, președintele a fost întrebat și despre securitatea Republicii Moldova și influența Rusiei.

Nicușor Dan a amintit vizita recentă la Chișinău și întâlnirea cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum și discuțiile trilaterale avute în regiune.

El a subliniat importanța strategică a Republicii Moldova pentru România, inclusiv prin poziția sa geografică: Moldova are doar doi vecini, România și Ucraina.

Bucureștiul sprijină atât Republica Moldova, cât și Ucraina în parcursul european și susține apropierea acestora de structurile și standardele NATO, cu menținerea independenței celor două state.

„Pacea” rămâne obiectivul declarat

Întrebat ce ar dori să audă din discursul lui Donald Trump la Adunarea Generală a ONU, Nicușor Dan a evitat să comenteze.

El a admis însă că ONU are nevoie de reforme și a apărat importanța reuniunilor de la New York ca spațiu de dialog între liderii lumii.

„Ceea ce este important este că această Adunare și această săptămână sunt importante pentru conectarea liderilor, pentru a găsi soluții la problemele actuale ale lumii, cea mai importantă fiind cea a securității, și pentru a încerca să obținem pacea”, a declarat președintele.

Pentru România, mesajul transmis în Statele Unite este unul cu două componente care merg în paralel: mai multă securitate americană pe teritoriul țării și mai mult capital american în economia românească. În timp ce Europa își regândește arhitectura de apărare, Bucureștiul încearcă astfel să își consolideze poziția în relația cu Washingtonul, mizând în continuare pe parteneriatul transatlantic.