[P] Certificat constatator pentru PFA și punct de lucru: două documente diferite cu același nume

Publicat la 22.09.2026, 11:55:52

Registrul Comerțului eliberează două categorii de documente care poartă, în vorbirea curentă, același nume. Prima categorie cuprinde documentele emise din oficiu , ca parte a unei operațiuni de înregistrare: le primești pentru că ai depus un dosar, nu pentru că le-ai cerut, și ele atestă un fapt petrecut la o anumită dată. A doua categorie cuprinde documentele emise la cerere , care atestă situația din registru la momentul solicitării.

Merită explicat mecanismul, pentru că odată înțeles se aplică la toate variantele problemei.

În ambele situații există documente distincte care se numesc identic. Unul se primește gratuit, din dosarul de înregistrare. Altul se comandă separat, contra cost. Dacă aduci documentul greșit, dosarul se întoarce — iar căutările online nu ajută, pentru că răspunsurile pe care le găsești se contrazic: unele spun că documentul este gratuit, altele că se plătește. Amândouă au dreptate, pentru că vorbesc despre lucruri diferite.

Când ți se cere „un certificat constatator” pentru o PFA sau pentru un punct de lucru, prima întrebare de clarificat nu este de unde îl iei, ci despre care document vorbește cel care ți l-a cerut.

Certificatul constatator privind declarația pe propria răspundere este documentul pe care Registrul Comerțului îl emite odată cu înregistrarea sau cu o mențiune, atestând că s-a înregistrat declarația-tip privind îndeplinirea condițiilor de funcționare. Vine din dosarul de înregistrare, nu se comandă.

Certificatul de înregistrare identifică PFA-ul în registrul comerțului și conține CUI-ul. Se eliberează o dată, la înființare. Nu este un certificat constatator, deși este frecvent numit așa în conversație.

Primele sunt fotografii ale unui moment din trecut. Al doilea este o fotografie a prezentului. Confuzia dintre ele este cauza reală a majorității drumurilor duble, și nu lipsa documentului.

Certificatul constatator cu starea la zi este documentul pe care îl soliciți când ai nevoie de el și care arată situația actuală a PFA-ului. Acesta este cel cerut de bănci, de instituții și în dosarele de finanțare.

Al doilea și al treilea se numesc amândouă „certificat constatator”, de unde vine încurcătura. Criteriul de departajare este simplu: dacă documentul ți-a fost dat cândva, la înființare, este al doilea; dacă cel care ți-l cere vrea situația de acum, este al treilea.

Pentru PFA apare și o a doua sursă de neînțelegere, legată de identificare. O persoană fizică autorizată funcționează pe baza unui cod unic de înregistrare propriu, distinct de datele personale ale titularului, iar documentele din registrul comerțului se raportează la PFA ca profesionist. Când o instituție cere „un certificat constatator pe numele meu”, de regulă vrea documentul PFA-ului, nu un document emis pe persoana fizică.

Distincțiile complete, inclusiv situația certificatului eliberat pe CNP pentru persoana fizică, sunt tratate aici: certificat constatator pentru PFA.

Cazul punctului de lucru: aceeași ambiguitate

Pentru sedii secundare și puncte de lucru, structura problemei este identică.

Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului prevede că, atunci când se înregistrează declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de funcționare, oficiul registrului comerțului eliberează — pentru sediul social sau profesional și, după caz, pentru fiecare sediu secundar — împreună cu încheierea registratorului și cu certificatul de înregistrare sau de mențiuni, și un certificat constatator care atestă că declarația a fost înregistrată, precum și datele cuprinse în ea.

Acesta este documentul la care se referă lumea când spune „certificatul constatator al punctului de lucru”. El nu arată situația financiară a firmei și nu este o fotografie a stării societății: confirmă că ai declarat că la adresa respectivă sunt îndeplinite condițiile de funcționare și consemnează activitățile declarate pentru locul respectiv.

Celălalt document este certificatul constatator cu situația la zi a firmei, în care punctele de lucru declarate apar ca rubrică, alături de sediul social și de sediile secundare. Acesta este cel pe care îl comanzi când o instituție îți cere dovada că punctul de lucru este declarat, iar tu nu mai găsești documentul primit la înființare — sau când instituția vrea confirmarea că punctul este declarat în prezent, nu că a fost declarat la un moment dat.

Distincția are o consecință practică pe care mulți o descoperă târziu: un punct de lucru închis, dar a cărui închidere nu a fost înregistrată, va apărea în continuare ca declarat. Invers, un punct de lucru deschis efectiv, dar nedeclarat, nu va apărea deloc — indiferent de câtă activitate se desfășoară acolo. Documentul reflectă registrul, nu realitatea de pe teren.

Cazurile concrete, cu ce se cere în fiecare, sunt detaliate aici: certificat constatator pentru punct de lucru.

Cum afli, practic, care document ți se cere

Trei întrebări rezolvă aproape toate situațiile.

Prima: instituția vrea să știe ce este acum sau ce s-a întâmplat atunci? Dacă formularea conține „situația la zi”, „nu mai vechi de X zile” sau „în prezent”, este documentul emis la cerere. Dacă cere „dovada declarării punctului de lucru”, poate fi oricare dintre cele două — merită întrebat.

A doua: există un termen de prospețime în cerere? Dacă da, este obligatoriu documentul la cerere, pentru că cel de la înființare are o dată fixă, în trecut, care nu se va încadra niciodată într-un termen de 30 de zile.

A treia: documentul trebuie să conțină informații pe care cel de la înființare nu le are — capital social, structura asociaților, indicatori financiari, starea firmei? Dacă da, este documentul la cerere, fără dubiu.

Unde apare distincția care contează de fapt

Există o rubrică pe care mulți o citesc superficial și care produce cele mai multe respingeri: activitățile autorizate.

Certificatul constatator arată activitatea principală și activitățile secundare — adică ce scrie în obiectul de activitate — dar, separat, și activitățile și sediile autorizate. Nu sunt același lucru. O firmă poate avea un cod CAEN înscris în obiectul de activitate fără să îl aibă autorizat pentru punctul de lucru la care urmează să desfășoare efectiv acea activitate.

Această diferență este exact ceea ce verifică o autoritate contractantă într-o licitație sau un evaluator într-un dosar de finanțare. Dosarul nu cade pentru că firma nu are codul, ci pentru că nu îl are autorizat la locația relevantă.

Reparația nu este instantanee: autorizarea unei activități pentru un sediu presupune propria procedură, cu propria durată. De aceea verificarea merită făcută la începutul pregătirii unui dosar, nu în ziua în care se depune — este singurul element din această discuție care nu se rezolvă în câteva minute.

Cât timp este valabil documentul

Legea nu stabilește un termen de valabilitate pentru certificatul constatator. Termenul îl impune cel care cere documentul, iar în practică intervalul acceptat merge de la 30 de zile până la 3 luni pentru cereri curente, cu praguri mai strânse în dosarele bancare în analiză finală.

Pentru documentul primit la înființare situația este diferită: el atestă un fapt istoric — că declarația a fost înregistrată la o anumită dată — și nu se „reînnoiește”. Dacă instituția vrea situația actuală, documentul de la înființare nu o va furniza niciodată, oricât de bine păstrat ar fi.

Aceasta este, în practică, cauza reală a celor mai multe drumuri duble: nu lipsa documentului, ci prezentarea celui greșit.

Rezultă și regula de calendar: documentul cu situația la zi se obține la final, cu câteva zile înainte de depunere, după ce restul dosarului este complet. Obținut în avans, riscă să fie respins exact în ziua în care ai nevoie de el.

Cum se obține varianta cu situația la zi

Documentul se eliberează electronic, dintr-o bază de date națională, ceea ce înseamnă că nu depinde de județul în care firma sau PFA-ul are sediul. Este emis semnat electronic de ONRC, deci valabil direct în format digital, fără copie legalizată și fără ștampilă suplimentară.

Merită menționat și contextul de program: la toate cele 42 de oficii ale registrului comerțului de pe lângă tribunale, programul de lucru cu publicul la ghișeu este luni–vineri, 09:00–13:00.

Prin platforma Certificat Constatator Instant, documentul se comandă online și ajunge pe e-mail în aproximativ trei minute, non-stop, inclusiv în afara programului instituției. Pentru situațiile care cer evoluția completă a firmei în timp, nu doar situația actuală, este disponibil separat raportul istoric, cu toate modificările de sediu, acționariat, administratori, coduri CAEN și capital înregistrate de la înființare.

Întrebări frecvente

Am pierdut certificatul primit la înființarea punctului de lucru. Îl pot recupera? Poți obține un certificat constatator cu situația la zi, în care punctele de lucru declarate apar ca rubrică. Nu este același document, dar în majoritatea cazurilor acoperă ce ți se cere.

Pentru o PFA se eliberează certificat constatator? Da. Certificatul constatator cu starea la zi se eliberează și pentru PFA, întreprindere individuală și întreprindere familială.

Certificatul arată și punctele de lucru? Da. Sediul social, sediile secundare și punctele de lucru declarate apar ca rubrici distincte.

Un punct de lucru pe care l-am închis mai apare în document? Da, dacă închiderea nu a fost înregistrată la registrul comerțului. Documentul reflectă registrul, nu situația de pe teren.

Contează oficiul județean la care solicit documentul? Nu. Eliberarea este electronică, din baza de date națională, indiferent de județul de înmatriculare.

Cum știu care dintre cele două documente mi se cere? Verifică dacă cererea impune un termen de prospețime. Dacă da, este documentul cu situația la zi, pentru că cel de la înființare are o dată fixă în trecut.