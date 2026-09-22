Taxa de pod de la Fetești dispare de la 1 octombrie. Ce se schimbă!

Publicat la 22.09.2026, 11:23:31

Pentru șoferul care merge cu mașina spre litoral, cea mai vizibilă schimbare este simplă: dispare plata separată a peajului Fetești–Cernavodă în forma actuală.

Schimbarea este prevăzută de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale, al cărei calendar a fost modificat de mai multe ori. Ultima prorogare stabilită prin Legea nr. 103/2026 a mutat termenul de aplicare la 1 octombrie 2026.

De la 1 octombrie 2026, taxa de pod Fetești–Cernavodă, așa cum este cunoscută astăzi, dispare odată cu vechiul sistem de tarifare, iar România trece la un mecanism în care costurile sunt diferențiate în funcție de tipul vehiculului, norma de poluare și, pentru transportul greu, numărul de kilometri parcurși.

Actualul sistem de tarifare este legat de vechea legislație, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 15/2002. Noul cadru legislativ înlocuiește acest mecanism cu sistemul prevăzut de Legea nr. 226/2023. Legea prevede inclusiv încetarea valabilității anumitor peaje emise în vechiul sistem și posibilitatea restituirii contravalorii peajelor neutilizate, la solicitarea utilizatorului, în condițiile stabilite de legislație. Cu alte cuvinte, pentru autoturisme nu mai vorbim despre aceeași taxă de pod plătită separat înaintea traversării Fetești–Cernavodă. În prezent, taxa de pod de la Fetești-Cernavodă costă 19 lei pentru o trecere cu autoturismul.

Dispariția taxei de pod nu înseamnă că șoferii scapă de rovinietă. Pentru autoturisme și vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, rovinieta rămâne parte a sistemului de taxare rutieră. Diferența este că, potrivit noilor reguli, tariful va ține cont de: categoria vehiculului, clasa de emisii poluante EURO și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Norma EURO devine un element important în stabilirea tarifului. Principiul urmărit de noua legislație este apropierea costului de impactul vehiculului asupra infrastructurii și mediului. Pentru șoferi, asta înseamnă că două autoturisme din aceeași categorie, dar cu norme de poluare diferite, pot ajunge să aibă costuri diferite.

Pentru camioane apare TollRo

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, noul sistem introduce TollRo. Aici nu mai este vorba doar despre cumpărarea unei roviniete pentru o anumită perioadă. Tariful este calculat în funcție de distanța parcursă.Tariful unitar include atât componenta pentru utilizarea infrastructurii, cât și o componentă legată de costurile externe generate de poluarea atmosferică. Pentru transportatori, kilometrii parcurși devin un element direct al costului de utilizare a drumurilor.

Ce se întâmplă cu rovinieta cumpărată deja?

Legea nr. 103/2026 prevede că, de la 1 octombrie 2026, rovinietele emise în baza vechii legislații își încetează valabilitatea, cu excepția celor emise pentru categoriile de vehicule prevăzute de noul articol 4 alin. (1), care își mențin valabilitatea până la expirare. Pentru anumite situații în care perioada plătită nu este utilizată, legea prevede posibilitatea restituirii sumelor, la solicitarea scrisă a utilizatorului. Prin urmare, șoferii care au cumpărat roviniete înainte de schimbarea sistemului trebuie să fie atenți la categoria în care este încadrat vehiculul și la regulile tranzitorii aplicabile.

Și vehiculele istorice intră în noul sistem

Noua legislație elimină exceptarea acestora de la obligația de plată a rovinietei și a tarifului de trecere, prevăzută de vechiul sistem. Este una dintre schimbările care arată amploarea reformei: nu este doar o modificare a taxei de pod de la Fetești, ci o schimbare a întregului mecanism de tarifare rutieră.

Sistemul românesc de tarifare rutieră electronică, STRR, este conceput să fie interoperabil cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE).