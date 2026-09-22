Nicușor Dan, la sediul JPMorgan: „Vom continua să ne împrumutăm, dar într-o măsură mai mică”

Publicat la 22.09.2026, 08:34:17

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la New York, la sediul JPMorgan, cu unii dintre cei mai importanți investitori instituționali care dețin obligațiuni de stat românești. Într-un moment în care finanțarea deficitului și costurile împrumuturilor sunt urmărite atent de piețele internaționale, șeful statului le-a transmis investitorilor că România își va păstra traiectoria de reducere a deficitului și a datoriei publice. Întâlnirea a avut loc în marja participării președintelui la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Potrivit informațiilor publice despre agenda delegației române, discuțiile economice de la New York vizează inclusiv consolidarea fiscală, strategia de finanțare a statului și perspectivele economiei românești. România va continua să se împrumute „România se împrumută anual cu zeci de miliarde de euro și va continua să o facă, chiar dacă într-o măsură mai mică, odată ce vom reduce deficitul bugetar la sub 3% din PIB”, a transmis Nicușor Dan după întâlnirea cu investitorii. Mesajul este unul important pentru piața titlurilor de stat. Reducerea deficitului nu înseamnă dispariția împrumuturilor, deoarece statul are în continuare nevoie de finanțare pentru acoperirea deficitului și pentru refinanțarea datoriei existente. Obiectivul prezentat de președinte este ca necesarul de finanțare să scadă pe măsură ce dezechilibrul bugetar este redus.

Nicușor Dan a mai spus că marile fonduri și băncile de investiții reprezintă „parteneri importanți pentru orice țară modernă și serioasă”. Ce le-a spus președintele investitorilor Discuțiile de la JPMorgan au vizat economia României, planurile privind utilizarea fondurilor europene în următorii ani, dar și prioritățile și problemele cu care se confruntă România și Europa. Președintele afirmă că le-a transmis investitorilor că, „în ciuda zgomotului politic”, România va păstra direcția de reducere a deficitului și a datoriei. „Vom continua să luăm măsuri pentru recâștigarea competitivității României și a Europei”, a mai transmis Nicușor Dan.

Mesajul vine într-un moment în care evoluția fiscală a României reprezintă un element important pentru investitorii care cumpără obligațiuni emise de statul român. Pentru aceștia, nivelul deficitului, traiectoria datoriei și capacitatea autorităților de a implementa măsuri de consolidare fiscală sunt elemente care influențează evaluarea riscului și, implicit, condițiile în care statul se poate finanța. Ministrul Finanțelor, în paralel, caută capital american Nicușor Dan nu este singurul oficial român implicat în discuțiile economice de la New York. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, face parte din delegația oficială și are, la rândul său, întâlniri cu investitori și instituții financiare americane. Agenda ministrului include discuții despre atragerea capitalului american pentru proiecte strategice, finanțarea României, consolidarea fiscală și strategia de finanțare a statului. Astfel, vizita la New York are și o componentă financiară importantă: autoritățile încearcă să mențină dialogul cu cei care cumpără datoria României, dar și să atragă capital pentru investiții. România are nevoie în continuare de piețele internaționale Faptul că România va continua să se împrumute chiar și după reducerea deficitului este esențial pentru înțelegerea mesajului transmis la New York. Scăderea deficitului reduce necesarul de finanțare nouă, dar nu elimină obligațiile statului de a se refinanța. În plus, România trebuie să convingă piețele că ajustarea fiscală este sustenabilă și că poate fi menținută pe termen mediu. De aceea, mesajul transmis investitorilor nu s-a limitat la deficit, ci a inclus și competitivitatea economică, utilizarea fondurilor europene și perspectivele de dezvoltare. În esență, președintele a încercat să transmită la New York două mesaje simultan: România va avea în continuare nevoie de banii investitorilor internaționali, dar obiectivul este ca această nevoie să scadă pe măsură ce deficitul bugetar este redus. Pentru piețe, promisiunea trebuie însă susținută de evoluția efectivă a deficitului, a datoriei și a necesarului anual de finanțare.