Război pe miliardele FIFA! UEFA cere bani pentru toate federațiile. Cât ar primi România

Publicat la 21.09.2026, 14:30:00

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Conflictul dintre UEFA și FIFA se mută pe terenul banilor. Aleksander Ceferin și Victor Montagliani îi cer lui Gianni Infantino să scoată din rezervele forului mondial câte cel puțin 10 milioane de dolari pentru fiecare dintre cele 211 federații membre. Dacă propunerea va fi aprobată, Federația Română de Fotbal ar putea primi aproximativ 10 milioane de dolari, adică în jur de 8,7 milioane de euro, pentru infrastructură și dezvoltarea fotbalului. Miza este uriașă. FIFA ar urma să încheie ciclul financiar 2023–2026 cu rezerve de aproximativ 6 miliarde de dolari, potrivit scrisorii transmise de președinții UEFA și CONCACAF. Ceferin și Montagliani consideră că o parte din acești bani poate fi direcționată direct către federațiile naționale.Propunerea ar presupune o distribuție totală de aproximativ 2,1 miliarde de programul FIFA Forward.

Federația Română de Fotbal ar putea primi 10 milioane de dolari Calculul este simplu: 10 milioane de dolari pentru fiecare federație. România este una dintre cele 211 asociații membre FIFA, astfel că, în cazul adoptării propunerii, Federația Română de Fotbal ar putea beneficia de o sumă de cel puțin10 milioane de dolari (8,7 milioane de euro). Banii ar urma să fie destinați unor proiecte de infrastructură și dezvoltare a fotbalului, nu distribuiți ca premii sau venituri către federații. Propunerea ar veni peste fondurile deja aprobate prin FIFA Forward. Čeferin și Montagliani susțin că FIFA nu are nevoie să cedeze participații în competițiile sale pentru a găsi bani suplimentari pentru dezvoltarea fotbalului. În opinia celor doi oficiali, rezervele acumulate de forul mondial sunt suficient de mari pentru ca FIFA să poată aloca direct fonduri mai consistente celor 211 federații. Scrisoarea vine după controversatul proiect FIFA Forward Enterprise (FFE), prin care FIFA intenționa să-și reorganizeze activitățile comerciale și să atragă capital privat pentru a crește finanțarea destinată dezvoltării fotbalului. FIFA a prezentat proiectul ca pe o modalitate de a majora substanțial resursele puse la dispoziția federațiilor. UEFA și CONCACAF argumentează însă că banii pot veni direct din bilanțul FIFA, fără ca forul mondial să vândă participații în competițiile sale. Cei doi președinți cer ca fiecare dintre cele 211 federații membre FIFA să primească cel puțin 10 milioane de dolari în perioada 2027–2030. Este vorba despre o distribuție suplimentară, care s-ar adăuga finanțării deja stabilite prin programul FIFA Forward.

FIFA ar rămâne cu aproximativ 1,5 miliarde de dolari UEFA și CONCACAF susțin că distribuirea celor 2,1 miliarde de dolari nu ar pune în pericol stabilitatea financiară a FIFA. Potrivit calculelor prezentate în scrisoare, după această alocare rezervele FIFA nu ar coborî în ciclul următor sub aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Cei doi oficiali consideră că această sumă ar reprezenta în continuare o rezervă importantă pentru anii de după Cupa Mondială, perioadă în care FIFA se confruntă în mod obișnuit cu ani financiari mai dificili. UEFA și CONCACAF cer și o analiză independentă a rezervelor financiare ale FIFA, cu acces la datele contabile și la ipotezele financiare pe baza cărora sunt construite bugetele forului mondial. Scopul este să se stabilească exact cât din rezervele FIFA poate fi pus la dispoziția federațiilor fără să afecteze stabilitatea organizației. Propunerea ar urma să fie discutată în cadrul procesului oficial de guvernanță FIFA, inclusiv la următoarea reuniune a Consiliului FIFA programată pentru 15 octombrie 2026. Ceferin și Montagliani au anunțat că vor solicita și sprijinul celorlalte patru confederații continentale. România, cea fără fotbal competitiv, ar putea primi încă 10 milioane de dolari pentru a continua mediocritatea Dacă propunerea va fi adoptată în forma prezentată de UEFA și CONCACAF, FRF ar avea acces la cel puțin 10 milioane de dolari pentru ciclul 2027–2030, peste finanțarea FIFA Forward deja prevăzută. Banii ar putea fi utilizați, în funcție de regulile programului și proiectele aprobate, pentru infrastructură, dezvoltarea fotbalului juvenil, baze sportive, pregătire, competiții și alte proiecte de dezvoltare. Nu este însă vorba, în acest moment, despre o sumă aprobată pentru FRF. Este o propunere transmisă conducerii FIFA, care trebuie analizată și supusă procedurilor de guvernanță ale organizației. Cât de mare este „portofelul” FIFA FIFA se pregătește să încheie ciclul financiar 2023–2026 cu rezerve de aproximativ 6 miliarde de dolari, nivel descris în scrisoarea celor doi oficiali drept cel mai ridicat din istoria organizației. În paralel, FIFA a anunțat în iulie propriul plan de majorare a finanțării pentru dezvoltarea fotbalului. Conform proiectului prezentat de forul mondial, finanțarea FIFA Forward pentru fiecare federație ar urma să crească de la 8 milioane de dolari în ciclul actual la 20 de milioane de dolari în perioada 2027–2030, dacă planul este aprobat.