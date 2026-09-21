Bitcoin a depășit 85.000 de dolari. S-a terminat iarna crypto?

Publicat la 21.09.2026, 15:06:20

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Bitcoin a urcat luni peste 85.000 de dolari, atingând cel mai ridicat nivel din ianuarie 2026 încoace. Mișcarea vine după o serie de zile pozitive și ridică întrebarea pe care piața și-o pune de luni bune: s-a încheiat iarna crypto? Cifrele zilei La ora 06:35 ET, Bitcoin era cotat la 84.256 de dolari, în urcare cu 3,8% față de ziua precedentă, potrivit CoinMetrics. Anterior, în aceeași sesiune, a atins 85.229 de dolari - maximul din ianuarie 2026. Creșterea vine după ce moneda digitală a acumulat peste 7% în ultimele 5 zile și aproape 35% în ultimele 3 luni. Cu toate acestea, Bitcoin rămâne la circa 35% sub recordul absolut de peste 126.000 de dolari atins în octombrie 2025. „E primăvară crypto" Matt Hougan, director de investiții la Bitwise Asset Management, a declarat luni pentru CNBC că iarna crypto s-a încheiat. „Cred că s-a terminat - e primăvară crypto, ghioceii înfloresc", a spus el în emisiunea Squawk Box Europe. Hougan merge mai departe și anticipează că următoarea mișcare va depăși orice am văzut până acum: „Cred că acesta va fi cel mai puternic și mai lung bull market din istoria crypto." Analistul explică paradoxul ultimilor ani: prețurile au scăzut ciclic, dar fundamentele s-au îmbunătățit structural - mai multe tranzacții pe blockchain, implicarea unor firme mari precum BlackRock în ETF-uri spot. „Avem o situație inedită în care prețul a scăzut ciclic, dar fundamentele au crescut secular. Acum prețurile încep să recupereze", a spus Hougan. El estimează că Bitcoin nu va fi sub maximele istorice la sfârșitul anului viitor.

Paradoxul Clarity Act Rally-ul vine în contextul unui vot neașteptat în Senatul american: săptămâna trecută, senatorii au blocat avansarea Clarity Act, o lege care ar fi stabilit un cadru de reglementare pentru crypto în SUA și ar fi împărțit supravegherea între SEC și CFTC. În mod contraintuitiv, eșecul legislativ nu a doborât piața. Hougan explică de ce: „Avem cea mai pro-crypto SEC din istoria SUA și cel mai pro-crypto CFTC. Ironic, în absența Clarity Act, am putea avea o reglementare mai favorabilă crypto." Genius Act, o altă lege crypto adoptată anul trecut, a susținut deja prețurile. SEC și CFTC vor stabili regulile provizoriu, iar piața pare să prefere această variantă incertitudinii legislative prelungite. Analiștii de la BTIG notează că atât timp cât suportul de 75.000 de dolari ține, „taurii pot ținti un push spre 90.000 de dolari". Banii părăsesc AI-ul și intră în crypto O altă forță care împinge Bitcoin în sus este rotația capitalului dinspre acțiunile AI spre activele digitale. Hougan de la Bitwise descrie fenomenul plastic: boom-ul AI „a supt tot oxigenul din cameră - orice investitor orientat spre momentum era focusat acolo. Acum că acel val s-a mai potolit, vezi banii rotindu-se înapoi în crypto". Efectul este vizibil și pe acțiuni. Luni dimineața, în pre-market, titlurile companiilor legate de crypto au urcat: Strategy (fostul MicroStrategy, cel mai mare deținător corporativ de Bitcoin) și Coinbase au consemnat creșteri.

Cât de departe poate merge Bitcoin Ținta imediată urmărită de traderi este zona de 90.000 de dolari, identificată de analiștii BTIG ca următor nivel de rezistență semnificativ - cu condiția că suportul de 75.000 de dolari să nu fie străpuns. Dincolo de aceasta, piața dezbate dacă maximul absolut de 126.000 de dolari din octombrie 2025 va fi retestat înainte de finalul anului. Hougan nu exclude scenariul: „Nu cred că la anul vom fi încă sub maximele istorice." Revenirea din ultimele trei luni - 35% - sugerează un momentum solid, dar Bitcoin rămâne o clasă de active extrem de volatilă. Orice deteriorare a sentimentului macro sau o mișcare a Fed ar putea inversa rapid trendul. Sursa: CNBC, CoinMetrics, Bitwise Asset Management Despre autor Redacția Money.ro Money.ro este publicația românească dedicată economiei personale, piețelor financiare și lumii afacerilor. Scriem despre banii tăi — cum îi câștigi, cum îi investești și cum îi protejezi — cu acuratețea unui ziar financiar și claritatea unui prieten care înțelege piețele. Fondat în 2006, Money.ro ajunge lunar la sute de mii de cititori care vor să înțeleagă ce se întâmplă cu economia României și a lumii, dincolo de jargonul tehnic.