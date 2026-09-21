Panouri fotovoltaice în 2026: în cât timp îți recuperezi investiția?

Publicat la 21.09.2026, 13:26:37

Perioada de amortizare reprezintă intervalul necesar pentru ca economiile și, după caz, veniturile generate de sistem să ajungă la valoarea investiției inițiale.

În 2026, calculul pentru panouri fotovoltaice amortizare trebuie făcut pornind de la situația concretă a fiecărei locuințe, nu doar de la puterea instalată. Un sistem supradimensionat poate produce mai multă energie decât consumi, fără ca acest lucru să însemne automat și o recuperare mai rapidă a investiției.

De exemplu, dacă un sistem costă 30.000 de lei și generează economii de aproximativ 6.000 de lei pe an, perioada simplificată de recuperare a investiției este:

În realitate, calculul poate fi mai complex. Trebuie luate în considerare autoconsumul, energia livrată în rețea, tarifele aplicabile, eventualele costuri de mentenanță și evoluția prețului energiei.

De ce consumul este esențial pentru amortizare?

Primul element care trebuie analizat este consumul anual de electricitate.

O familie care consumă 3.000 kWh pe an are alte nevoi decât o gospodărie care consumă 7.000 sau 10.000 kWh. Instalarea aceleiași puteri fotovoltaice în cele două situații poate duce la rezultate financiare foarte diferite.

Pentru calcul, este util să pornești de la facturile din ultimele 12 luni și să determini consumul anual:

Consum anual = suma consumurilor lunare

De exemplu:

consum mediu de 250 kWh/lună → aproximativ 3.000 kWh/an;

consum mediu de 500 kWh/lună → aproximativ 6.000 kWh/an;

consum mediu de 800 kWh/lună → aproximativ 9.600 kWh/an.

Cu cât o parte mai mare din energia produsă de panouri este consumată direct în locuință, cu atât valoarea economică a producției poate fi mai mare.

Capacitatea instalației influențează direct perioada de recuperare

Puterea unui sistem fotovoltaic este exprimată, de regulă, în kWp. Aceasta indică puterea nominală a panourilor în condiții standard de testare.

Un sistem de 5 kWp nu va produce 5 kWh în fiecare oră și nici 5.000 kWh în fiecare an. Producția depinde de radiația solară, orientarea și înclinația panourilor, temperatură, umbrire, pierderi în sistem și zona geografică.

De aceea, atunci când calculezi panouri fotovoltaice amortizare, trebuie să estimezi producția anuală, nu doar să te uiți la puterea instalată.

O formulă simplificată este:

Producție anuală = puterea instalației × producția specifică anuală

Producția specifică poate varia semnificativ în funcție de amplasament și configurația sistemului.

Exemplu: cât poate produce un sistem de 5 kWp?

Să presupunem, strict pentru exemplificare, că un sistem de 5 kWp produce aproximativ 5.500 kWh într-un an.

Dacă locuința consumă 5.500 kWh/an, asta nu înseamnă că cei 5.500 kWh produși vor înlocui integral energia cumpărată din rețea.

Motivul este simplu: producția și consumul nu se suprapun perfect în timp.

Panourile produc cel mai mult în timpul zilei, în timp ce o parte importantă din consum poate avea loc dimineața și seara.

Astfel, pentru amortizare contează nu doar cât produce sistemul, ci și:

câtă energie consumi direct în momentul producerii;

câtă energie ajunge în rețea;

cum este valorificată energia livrată;

câtă energie trebuie cumpărată ulterior din rețea;

dacă sistemul include sau nu baterie.

Autoconsumul poate accelera recuperarea investiției

Autoconsumul reprezintă energia solară produsă și utilizată direct în locuință.

De exemplu, dacă panourile produc 10 kWh într-o zi, iar locuința consumă simultan 6 kWh, acea cantitate poate fi folosită direct fără să fie necesară achiziția ei din rețea.

Dacă însă locuința consumă doar 2 kWh în intervalul respectiv, surplusul va trebui gestionat prin sistemul de compensare aplicabil sau, dacă există, printr-o baterie.

De aceea, două case cu același sistem fotovoltaic pot avea perioade de amortizare diferite chiar dacă produc exact aceeași cantitate de energie.

Cum influențează prețul energiei perioada de amortizare?

Valoarea economică a energiei produse este strâns legată de costul energiei pe care ai fi cumpărat-o în lipsa sistemului fotovoltaic.

Un exemplu simplificat:

Să presupunem că un sistem produce și valorifică economic 5.000 kWh/an, iar valoarea medie a energiei economisite este de 1 leu/kWh.

Beneficiul anual ar fi:

5.000 kWh × 1 leu/kWh = 5.000 lei/an

Pentru o investiție de 25.000 de lei:

25.000 / 5.000 = 5 ani

Dacă valoarea economică medie a fiecărui kWh este mai mică, perioada de amortizare crește. Dacă este mai mare, perioada se poate reduce.

Acesta este unul dintre motivele pentru care nu există o singură perioadă standard de amortizare pentru toate sistemele fotovoltaice.

Exemplu complet de calcul pentru 2026

Să luăm un exemplu ipotetic:

consum anual: 6.000 kWh ;

instalație fotovoltaică: 6 kWp ;

producție anuală estimată: 6.600 kWh ;

cost total al sistemului: 30.000 lei ;

beneficiu economic mediu rezultat din energia produsă: 6.000 lei/an.

Calculul simplificat este:

30.000 lei / 6.000 lei/an = 5 ani

În acest scenariu, investiția s-ar recupera în aproximativ 5 ani.

Dar acesta este un calcul orientativ. În practică, perioada poate fi mai lungă sau mai scurtă în funcție de profilul de consum, producția reală, tarife, surplusul livrat în rețea și eventualele costuri suplimentare.

Ce se întâmplă dacă instalația este prea mare?

Mai multă putere instalată nu înseamnă automat amortizare mai rapidă.

Să presupunem că o locuință consumă 3.500 kWh/an, iar proprietarul instalează un sistem care produce 7.000 kWh/an.

Sistemul poate genera multă energie, dar o parte semnificativă poate reprezenta surplus față de consumul instantaneu al locuinței.

În consecință, trebuie analizat modul în care surplusul este compensat sau valorificat.

Un sistem dimensionat în funcție de consum și de profilul de utilizare poate avea o eficiență economică mai bună decât unul mult supradimensionat.

Merită o baterie pentru reducerea perioadei de amortizare?

O baterie poate crește gradul de autoconsum. Energia produsă la prânz poate fi stocată și utilizată seara sau în alte intervale în care panourile nu produc suficient.

Din punct de vedere economic, însă, bateria trebuie analizată separat.

Ea adaugă un cost investiției inițiale, iar durata de amortizare a întregului sistem poate crește dacă valoarea energiei suplimentar autoconsumate nu justifică suficient costul bateriei.

Bateria poate avea și alte avantaje, cum ar fi reducerea dependenței de rețea sau asigurarea unei anumite autonomii în anumite configurații, dar acestea trebuie evaluate separat de calculul strict al amortizării.

Cum îți calculezi singur amortizarea?

Pentru o estimare realistă, urmează acești pași:

1. Calculează consumul anual

Adună consumul de energie din ultimele 12 luni.

2. Estimează producția sistemului

Folosește puterea instalației și o estimare de producție specifică pentru amplasamentul respectiv.

3. Estimează autoconsumul

Nu presupune că întreaga producție va înlocui energia cumpărată din rețea.

4. Calculează energia livrată în rețea

Diferența dintre producție și energia consumată direct poate reprezenta surplusul.

5. Aplică valoarea economică relevantă

Separă energia consumată direct de energia livrată în rețea și aplică regulile și valorile care se potrivesc situației tale.

6. Calculează beneficiul anual

Adună economiile și beneficiile obținute din energia produsă și scade, dacă este cazul, costurile anuale asociate sistemului.

7. Împarte investiția la beneficiul anual

Formula finală rămâne:

Amortizare = investiția netă / beneficiul anual

Un calcul mai realist decât simpla împărțire

Formula de mai sus este utilă pentru o estimare rapidă, dar un calcul financiar mai precis ar trebui să ia în calcul evoluția sistemului pe mai mulți ani.

De exemplu:

Investiția inițială − economiile cumulate − veniturile/beneficiile din energia livrată + costurile suplimentare = 0

Anul în care rezultatul ajunge la zero reprezintă momentul aproximativ în care investiția a fost recuperată.

Într-o analiză detaliată pot fi incluse și degradarea în timp a panourilor, costurile de înlocuire ale unor componente, mentenanța și evoluția prețului energiei.

Ce factori pot scurta sau prelungi amortizarea?

Factori care pot reduce perioada de recuperare

un consum anual ridicat și relativ constant;

un grad mare de autoconsum;

orientarea și înclinația favorabile ale panourilor;

lipsa umbrelor importante;

un preț competitiv al instalației;

un cost ridicat al energiei înlocuite prin producția proprie.

Factori care pot prelungi perioada de recuperare

un sistem supradimensionat față de consum;

consum redus în timpul zilei;

umbrirea panourilor;

producție anuală mai mică decât estimarea inițială;

costuri mari de instalare;

investiții suplimentare în baterii sau alte componente;

modificări ale condițiilor economice și ale valorii energiei.

În cât timp se amortizează, de fapt, panourile fotovoltaice?

Nu există un răspuns universal. Pentru un sistem fotovoltaic, perioada de amortizare trebuie calculată individual.

Un exemplu de ordin de mărime de 4–7 ani poate apărea în anumite scenarii, dar nu trebuie tratat ca o garanție pentru orice locuință. Un sistem cu altă putere, alt cost, alt profil de consum sau alte condiții de producție poate avea o perioadă de recuperare semnificativ diferită.

Cel mai important este să nu compari doar prețul unui sistem cu puterea lui în kWp. Pentru a evalua corect investiția, trebuie analizate împreună consumul, producția estimată, autoconsumul, energia livrată în rețea și costul efectiv al energiei.

Concluzie

Când cauți informații despre panouri fotovoltaice amortizare, întrebarea corectă nu este doar „cât costă un sistem?”, ci „câtă valoare economică poate genera sistemul meu în fiecare an?”.

Un calcul realist pornește de la consumul propriu, dimensionează instalația în funcție de nevoi, estimează producția anuală și separă energia autoconsumată de surplusul livrat în rețea.

În final, perioada de amortizare este rezultatul relației dintre investiția inițială și beneficiul anual real. Cu cât sistemul este mai bine dimensionat pentru consumul locuinței și cu cât o proporție mai mare din energia produsă este valorificată eficient, cu atât analiza investiției devine mai favorabilă.

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