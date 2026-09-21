Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Percheziții la locuința sa din Mogoșoaia într-un dosar cu prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Publicat la 21.09.2026, 09:48:48

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, procurorii, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din IGPR, au pus în aplicare, luni, cinci mandate de percheziție domiciliară în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Surse judiciare susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost oprit în trafic în zona Otopeni, în timp ce se îndrepta spre o sală de sport, și dus la domiciliul său pentru ca percheziția să fie efectuată în prezența sa. După finalizarea procedurilor de la Mogoșoaia, Georgescu urmează să fie dus la sediul central al DIICOT pentru audieri.

Călin Georgescu a fost ridicat dis de dimineață, din trafic, de procurorii DIICOT. Controversatul candiat la alegerile prezidențiale a fost ”întors” din drumul său spre bazinul de înot și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuează percheziții. Acțiunea are loc într-un dosar în care procurorii cercetează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul indicat depășind 1,1 milioane de euro.

Anchetatorii susțin că liderul grupării le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri precise și i-ar fi prezentat potențialelor victime drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine și persoane care ar fi avut acces la sume importante de bani. Conform DIICOT, mecanismul ar fi presupus convingerea unor oameni de afaceri că pot obține finanțări importante de la instituții financiare din străinătate, cu condiția depunerii unor garanții bănești.

În comunicatul transmis în urmă cu puțin timp, DIICOT precizează că ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, în special în România, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.

Procurorii susțin că, începând din septembrie 2021, membrii grupului ar fi indus în eroare o persoană vătămată, în cadrul unor întâlniri organizate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie. Victimei i s-ar fi transmis că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro printr-un contract de creditare cu o instituție bancară, însă numai după depunerea unei garanții. Potrivit anchetatorilor, persoana respectivă ar fi transferat astfel peste un milion de euro.

Ulterior, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro. Procurorii afirmă că victima ar fi transferat și această sumă. În total, prejudiciul calculat în dosar este de peste 1,1 milioane de euro, potrivit DIICOT.

Plângerea penală a fost depusă în 2024

Dosarul are la bază o plângere penală depusă în 2024 de omul de afaceri buzoian Răzvan Leu. Cazul a devenit public anterior mass media care a relatat despre acuzațiile formulate de omul de afaceri și despre documentele aflate în dosar. În 2025, publicația a prezentat și schimburi de mesaje dintre Răzvan Leu și Călin Georgescu, din anul 2023, în care omul de afaceri solicita restituirea banilor. Potrivit plângerii citate Îm2021, omul de în aceri ar fi fost informat că poate obține un credit de 6 milioane de euro de la o bancă din Elveția, cu condiția depunerii unei garanții. La finalul anului 2021, acesta ar fi transferat aproximativ un milion de euro drept garanție.

Ulterior, după mai multe întâlniri și schimburi de corespondență, omul de afaceri ar fi început să solicite restituirea banilor. Conform documentelor prezentate de Digi24, în 2022 i s-ar fi promis că suma va fi restituită prin intermediul unei alte companii elvețiene, lucru care, potrivit plângerii, nu s-ar fi întâmplat.

Mesajele dintre Călin Georgescu și omul de afaceri

În 2023, presiunile pentru recuperarea banilor ar fi continuat. În mesajele schimbate în luna iulie 2023, Georgescu îi transmitea afaceristului că situația „se rezolvă”, iar ulterior îi trimitea un document și îi cerea să aibă răbdare. Într-un alt mesaj, din 20 iulie 2023, Georgescu i-ar fi transmis că recuperarea banilor „va dura câteva zile”. În același an ar fi existat și promisiunea că banii vor fi restituiți după intrarea unor fonduri colectate pentru campania electorală din 2024.

Potrivit DIICOT, gruparea ar fi urmărit obținerea garanțiilor financiare depuse de victime pentru accesarea unor credite care, în realitate, nu ar mai fi fost acordate. Anchetatorii susțin că suspecții s-ar fi folosit de imaginea unor oameni de afaceri cu acces la finanțări importante și ar fi creat aparența existenței unor relații cu instituții financiare din străinătate. DIICOT precizează că investigația vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În această etapă, acuzațiile reprezintă susținerile anchetatorilor, iar stabilirea vinovăției revine instanței.

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, transmit procurorii.





Călin Georgescu mai este vizat în două dosare penale

Acțiunea DIICOT de luni vine în contextul în care Călin Georgescu este deja inculpat în alte două dosare penale. Într-unul dintre acestea, este judecat alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane pentru acuzații privind acțiuni împotriva ordinii constituționale. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis în august 2026 că dosarul poate intra în judecata pe fond, iar prima ședință a avut loc în septembrie. Următorul termen este stabilit pentru 28 septembrie. Parchetul General susține, în rechizitoriu, că Georgescu ar fi fost implicat într-un plan care urmărea transformarea protestelor de după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 în acțiuni violente. Acestea sunt acuzațiile formulate de procurori și contestate de inculpați. În cel de-al doilea dosar, Georgescu a fost trimis în judecată pentru acuzații privind promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și pentru promovarea unor idei și doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. Ancheta DIICOT este în desfășurare.