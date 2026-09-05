Aventurile lui Călin Georgescu printre răzeșii lui Ștefan cel Mare. Alaiul electoral a ajuns la Vaslui, dar moldovenii nu s-au arătat chiar atât de impresionată

Publicat la 05.09.2026, 17:03:00

Prima oprire a fost la Codăești, unde susținătorii lui Georgescu s-au adunat cu steaguri și pancarte care îi purtau imaginea. Pe șoseaua principală s-au strâns sute de mașini venite din mai multe județe.

Așa că marele periplu moldovenesc s-a transformat într-un soi de turneu electoral cu traseul ajustat din mers: acolo unde se putea, alaiul mergea înainte; acolo unde nu se putea, se schimba obiectivul.

Numai că întâlnirea cu „răzeșii” Moldovei nu a decurs chiar după scenariul dorit. La Podul Înalt au apărut și huiduieli din partea unor localnici, iar în alte locuri vizita a fost privită cu suficientă rezervă încât două dintre obiectivele anunțate inițial au fost abandonate.

Călin Georgescu și-a continuat sâmbătă periplul prin Moldova, într-o incursiune care l-a purtat prin județele Vaslui și Iași, de la târgul din Codăești până la Podul Înalt și Mănăstirea Dobrovăț . Fostul candidat a fost întâmpinat de susținători veniți din mai multe județe, cu steaguri, pancarte și nelipsitele telefoane pregătite pentru imaginile de campanie.

Doar că istoria nu se repetă chiar la comandă.

Decorul era, prin urmare, aproape perfect pentru o nouă producție de imagine: Ștefan cel Mare, Podul Înalt, steaguri, susținători și Călin Georgescu în mijlocul lor.

După aproximativ o oră petrecută în târgul din Codăești, Georgescu a plecat spre Podul Înalt. Alegerea locului avea, evident, o încărcătură simbolică: aici, în 1475, Ștefan cel Mare a obținut una dintre cele mai importante victorii militare ale Moldovei.

Cei mai mulți dintre participanți nu erau localnici. Au venit cu autoturisme personale și autocare, ceea ce a dat întâlnirii aerul unei mobilizări organizate mai degrabă decât al unei întâlniri spontane cu oamenii din zonă.

La Podul Înalt au apărut și huiduielile

La statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt s-au adunat câteva zeci de persoane. Georgescu a ajuns mai devreme decât ora indicată într-un program neasumat, iar întâlnirea nu a fost lipsită de incidente.

Câțiva localnici l-au huiduit. O parte dintre susținătorii fostului candidat au reacționat și au încercat să îi îndepărteze pe cei care protestau, ajungând să îi jignească.

Membrii echipei lui Georgescu au intervenit pentru a calma spiritele și le-au cerut susținătorilor să se liniștească.

Imaginea este interesantă tocmai prin contrast: în jurul statuii lui Ștefan cel Mare, într-un loc încărcat de simboluri despre Moldova și istoria ei, alaiul electoral al lui Georgescu s-a întâlnit și cu o parte dintre localnicii care nu au fost deloc impresionați de spectacol.

Când campania electorală intră în biserică

Periplul moldovenesc a continuat în județul Iași, la Mănăstirea Dobrovăț. Georgescu a intrat pentru câteva minute în lăcașul de cult, iar la ieșire era așteptat de câteva zeci de persoane.

Vizita nu fusese cunoscută la nivelul Mitropoliei Moldovei, însă conducerea mănăstirii fusese informată că fostul candidat urma să ajungă.

Starețul a transmis că nu vede o problemă în această vizită, iar primarul PSD al comunei îi anunțase pe localnici, pe grupurile interne, că Georgescu urma să vină la mănăstire și că cei care doreau să îl întâlnească puteau să se prezinte.

„Va fi liniște din acest punct de vedere. Face parte din buna înțelegere discutată cu echipa. Doar li se va oferi posibilitatea celor care doresc să îl întâlnească. Mereu am considerat că nu sunt în serviciul unui partid, ci al dumneavoastră”, le-a transmis primarul Cătălin Martinuș localnicilor.

Două opriri dispărute din traseu

Problema pentru Georgescu este că traseul prin Moldova nu a mers peste tot conform planului anunțat inițial.

Fostul candidat ar fi trebuit să ajungă în mai multe locuri, însă două dintre obiective au fost abandonate după ce echipa sa a primit semnale că prezența lui nu era dorită.

Asta schimbă puțin povestea despre „marele periplu” prin Moldova. Una este să apari în fața unei mulțimi aduse din mai multe județe și alta este să intri într-o comunitate în care oamenii nu te așteaptă neapărat cu flori.

La Codăești, alaiul a avut parte de steaguri și pancarte. La Podul Înalt au apărut huiduielile. La Dobrovăț, câteva zeci de persoane l-au așteptat la ieșirea din mănăstire. Iar în alte două locuri, planul s-a schimbat.

Moldova nu este decor de campanie

De aici și imaginea oarecum comică a acestei călătorii: Călin Georgescu pare să fi pornit într-un turneu prin Moldova în căutarea unor decoruri încărcate de istorie și simbolism, dar a descoperit că oamenii din aceste locuri nu vin cu toții la pachet cu scenariul electoral.

Podul Înalt nu este doar fundal pentru fotografii cu steaguri. Mănăstirile nu sunt doar decor pentru clipuri de campanie. Iar oamenii din comunele Moldovei nu sunt figuranți chemați să completeze o imagine de mulțime.

Susținătorii sunt liberi să își întâlnească liderul și să îl urmeze prin țară. La fel de liberi sunt și localnicii să îl huiduie, să nu participe sau să nu dorească să îi transforme comunitatea într-o scenă electorală.

În fond, aceasta pare să fie prima lecție a periplului moldovenesc: alaiul poate fi organizat, autocarele pot veni din toate colțurile țării, steagurile pot fi pregătite, iar telefoanele pot filma fiecare secundă. Dar, până la urmă, nu toți „răzeșii lui Ștefan cel Mare” sunt obligați să aplaude.

Iar pentru o campanie construită în jurul imaginii unei mari întoarceri triumfale, faptul că traseul trebuie schimbat din cauza reacțiilor locale este, poate, cea mai interesantă imagine produsă până acum de turneul lui Călin Georgescu prin Moldova.