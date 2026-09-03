Nicușor Dan anunță când va desemna premierul: „E momentul să tranșăm problema”

Publicat la 03.09.2026, 13:32:07

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că desemnarea unui nou premier va avea loc „în zilele următoare”, după o perioadă în care negocierile politice au continuat fără ca șeful statului să facă o nominalizare. Președintele a explicat că unul dintre motivele pentru care procedura nu a avansat a fost vacanța parlamentară și faptul că votul pentru învestirea Guvernului trebuie să fie unul fizic.

Întrebat când va desemna un nou premier, Nicușor Dan a răspuns scurt: „În zilele următoare. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern”.

Președintele spune că au existat discuții în această perioadă

Șeful statului a precizat că discuțiile politice au continuat și în perioada în care Parlamentul s-a aflat în vacanță, însă nu a considerat oportun să avanseze decisiv cu desemnarea premierului.

„Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuia un vot fizic”, a explicat Nicușor Dan.