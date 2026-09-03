money.ro
🔔 Alerte
PoliticCatalina Mares

Nicușor Dan anunță când va desemna premierul: „E momentul să tranșăm problema”

Publicat la 03.09.2026, 13:32:07

Urmărește money.ro pe Google News
Distribuie:WhatsAppFacebookX
Nicușor Dan anunță când va desemna premierul: „E momentul să tranșăm problema”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că desemnarea unui nou premier va avea loc „în zilele următoare”, după o perioadă în care negocierile politice au continuat fără ca șeful statului să facă o nominalizare. Președintele a explicat că unul dintre motivele pentru care procedura nu a avansat a fost vacanța parlamentară și faptul că votul pentru învestirea Guvernului trebuie să fie unul fizic.

Întrebat când va desemna un nou premier, Nicușor Dan a răspuns scurt: „În zilele următoare. Evident că societatea așteaptă să avem un guvern”.

Președintele spune că au existat discuții în această perioadă

Șeful statului a precizat că discuțiile politice au continuat și în perioada în care Parlamentul s-a aflat în vacanță, însă nu a considerat oportun să avanseze decisiv cu desemnarea premierului.

„Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuia un vot fizic”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele consideră însă că această etapă trebuie depășită și că este momentul ca procedura de formare a Guvernului să intre în linie dreaptă.

„Dar e momentul să tranșăm problema”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui nu indică deocamdată numele persoanei pe care o va desemna pentru funcția de premier. Șeful statului a transmis însă că decizia va fi luată în perioada imediat următoare.

Newsletter zilnic money.ro

BET, curs valutar, știrea zilei — în 2 minute, înainte de 7:00.

Urmărește money.ro pe Google News

Articole înrudite

PSD propune un „Acord al celor zece priorități naționale” și un guvern cu mandat de 24 de luni
Politic

PSD propune un „Acord al celor zece priorități naționale” și un guvern cu mandat de 24 de luni

România, 110 zile fără guvern cu puteri depline
Politic

România, 110 zile fără guvern cu puteri depline

Nicușor Dan pleacă la New York. Președintele României va susține un discurs la ONU
Politic

Nicușor Dan pleacă la New York. Președintele României va susține un discurs la ONU

Oana Țoiu, mesaj la CNN despre apărarea Ucrainei: „Nu facem suficient”
Politic

Oana Țoiu, mesaj la CNN despre apărarea Ucrainei: „Nu facem suficient”

Legea salarizării intră în linie dreaptă. Proiectul care ar trebui să respecte PNRR și constrângerile bugetare, pe masa partidelor
Politic

Legea salarizării intră în linie dreaptă. Proiectul care ar trebui să respecte PNRR și constrângerile bugetare, pe masa partidelor