Legea salarizării intră în linie dreaptă. Proiectul care ar trebui să respecte PNRR și constrângerile bugetare, pe masa partidelor

Publicat la 20.08.2026, 17:02:32

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Un nou proiect al legii salarizării a ajuns, joi, pe masa liderilor partidelor din fosta coaliție, după o serie de calcule și evaluări realizate de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor. Potrivit consilierului prezidențial Radu Burnete, varianta prezentată îndeplinește, în principiu, obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și ține cont de constrângerile bugetare actuale. Burnete a precizat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că documentul nu reprezintă încă o variantă asumată politic. În următoarele zile sunt programate noi discuții tehnice, iar la începutul săptămânii viitoare liderii celor patru partide ar urma să se întâlnească din nou cu președintele României pentru a decide dacă există consens politic pentru adoptarea proiectului. O lege de aproape 170 de miliarde de lei pe an Consilierul prezidențial a explicat că elaborarea proiectului a presupus numeroase simulări și negocieri, inclusiv ca urmare a solicitărilor venite din partea sindicatelor, partidelor și diferitelor familii ocupaționale. „Discutăm de o lege care valorează, până la urmă, aproape 170 de miliarde de lei în fiecare an și afectează peste un milion de oameni”, a spus Radu Burnete.

El a subliniat că amploarea proiectului explică și durata procesului de elaborare, în condițiile în care fiecare modificare salarială trebuie analizată atât din perspectiva impactului asupra angajaților, cât și a efectelor asupra bugetului de stat. Proiectul a fost discutat și cu Comisia Europeană Potrivit lui Burnete, grupul tehnic de la Cotroceni a avut și discuții cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a verifica dacă noua variantă respectă cerințele asumate de România prin PNRR. „Statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR”, a explicat consilierul prezidențial, precizând că obiectivul a fost ca proiectul prezentat partidelor să bifeze și jalonul referitor la reforma salarizării și să permită României să obțină în continuare fondurile europene aferente. Burnete a insistat că discuțiile cu Bruxelles-ul fac parte din procesul normal de verificare a îndeplinirii angajamentelor asumate prin PNRR.

Varianta actuală trebuie să respecte și limitele bugetare „Astăzi, liderii partidelor au primit o versiune a proiectului care îndeplinește în principiu toate obligațiile asumate de România prin PNRR și satisface toate constrângerile fiscale pe care le avem”, a declarat Burnete. El a atras atenția că situația finanțelor publice limitează spațiul de manevră pentru majorări salariale și pentru eventuale modificări ale grilelor de salarizare. Liderii partidelor urmează să analizeze documentul în zilele următoare, înainte de reluarea negocierilor politice. Decizia finală, săptămâna viitoare Potrivit lui Radu Burnete, în weekend vor avea loc noi discuții tehnice pentru ajustarea proiectului. La începutul săptămânii viitoare, liderii celor patru partide ar urma să se întâlnească din nou cu președintele României pentru a stabili dacă există suficient sprijin politic pentru ca proiectul să fie adoptat. Miza este cu atât mai importantă cu cât partidele au convenit anterior că, în lipsa unui consens, niciunul dintre cele patru partide nu va depune separat un proiect de lege privind salarizarea. „În clipa de față acest proiect este la partide, el nu este asumat de nimeni, este o variantă în discuții”, a subliniat Burnete. Astfel, proiectul intră în următoarele zile în etapa decisivă a negocierilor politice. Dacă partidele vor ajunge la un acord, noua lege a salarizării ar putea intra pe circuitul legislativ. În caz contrar, angajamentul politic ca niciun partid să nu înainteze individual un proiect ar putea întârzia din nou reforma sistemului de salarizare din sectorul public.