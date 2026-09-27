Grindeanu răspunde acuzațiilor privind conspirația cu MAGA: „Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii”

Publicat la 27.09.2026, 15:06:53

„Tentativa de manipulare legată de o așa-zisă conspirație împreună cu americanii pentru a-l îndepărta pe incompetentul Bolojan este din categoria conspirațiilor cu pământul plat”, a scris liderul PSD.

Sorin Grindeanu califică drept conspiraționiste interpretările potrivit cărora PSD ar fi acționat împreună cu administrația americană pentru îndepărtarea lui Ilie Bolojan.

Reacția vine după ce Wall Street Journal a relatat că, în martie, la o cină organizată la Atena, Guilfoyle ar fi spus, referindu-se la iminenta cădere a Guvernului român: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”. Relatarea se bazează pe persoane care ar fi participat la cină sau cărora le-ar fi fost povestit ulterior episodul. Avocatul ambasadoarei a contestat descrierea conversației.

Liderul PSD Sorin Grindeanu respinge categoric informațiile publicate de Wall Street Journal potrivit cărora ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Washingtonul a fost implicat în căderea Guvernului Bolojan. Grindeanu susține că întreaga poveste este o „tentativă de manipulare” și afirmă că întâlnirea sa cu diplomatul american de la sfârșitul lunii martie a avut ca temă Coridorul Vertical de gaze, nu schimbarea guvernului de la București.

În centrul controverselor se află și o întâlnire de la București din 31 martie, la care au participat Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, pe atunci ministru al Energiei, și Kimberly Guilfoyle, alături de alte persoane.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai 2026, după ruperea coaliției de guvernare și retragerea PSD.

„Pe Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici rușii, nici illuminati și nici vreun alt ordin secret”, afirmă liderul PSD, care pune căderea Guvernului pe seama votului parlamentar și a deciziei politice a PSD de a se retrage de la guvernare.

Grindeanu susține că fostul premier nu a fost înlăturat în urma unei intervenții externe, ci prin procedura parlamentară.

Grindeanu a explicat că discuțiile au vizat Coridorul Vertical de gaze, proiectul regional destinat transportului gazelor din Grecia prin Bulgaria și România către Europa Centrală și de Est.

„Discuțiile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat aspecte care țin de Coridorul Vertical de gaze, o rută energetică strategică în care România poate avea un rol de tranzit important”, a declarat Grindeanu pentru Cotidianul, potrivit relatărilor publice despre întâlnire. El a negat că celelalte aspecte sugerate în legătură cu declarațiile ambasadoarei ar fi făcut parte din discuție.

Coridorul Vertical este unul dintre proiectele prin care gazul natural lichefiat importat prin Grecia ar urma să ajungă pe piețele din România și din Europa Centrală și de Est. Proiectul are susținere diplomatică americană.

Grindeanu atacă și noul Guvern Mureșan

Liderul PSD leagă disputa și de poziția partidului său față de Guvernul propus de Siegfried Mureșan.

Grindeanu reafirmă că PSD nu va vota învestirea noului Cabinet și susține că partidul său dorește un guvern pe care îl descrie drept „pro-român”.

În mesajul său, liderul social-democrat critică politicile Guvernului Bolojan și acuză actuala majoritate de mai multe decizii despre care susține că ar fi afectat interesele economice ale României. Printre temele invocate se numără programul european SAFE, fondurile europene, închiderea unor capacități energetice, hidrocentralele și politicile agricole.

Aceste afirmații reprezintă poziția politică a liderului PSD și nu constituie, prin ele însele, constatări independente privind efectele acestor politici.

Fritz cere explicații, Simion neagă

Controversa a provocat reacții și în USR. Președintele partidului, Dominic Fritz, i-a cerut lui Grindeanu să explice ce s-a discutat la întâlnirea din 31 martie și dacă moțiunea împotriva Guvernului Bolojan a fost abordată.

Fritz i s-a adresat și liderului AUR George Simion, al cărui partid a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cerând explicații despre eventualele discuții cu reprezentanții americani.

Simion a respins existența unor discuții cu ambasadoarea SUA privind căderea Guvernului și a afirmat că nu acceptă imixtiuni externe în politica României.

Plângere penală pentru „trădare”

Scandalul a ajuns și în zona juridică. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a depus plângeri penale împotriva lui Sorin Grindeanu, George Simion și Bogdan Ivan, acuzându-i de trădare și de acțiuni care, în opinia sa, ar fi urmărit „subminarea economică a României”.

Dimitriu invocă, între altele, întâlnirea de la București cu Guilfoyle și demersurile oficiale făcute de Bogdan Ivan pentru promovarea cooperării privind gazul american.

Depunerea unei plângeri penale nu stabilește însă existența unei infracțiuni și nici vinovăția persoanelor vizate. Pentru ca acuzațiile să fie confirmate, ele trebuie verificate de autoritățile judiciare.

Ce este confirmat și ce rămâne de demonstrat

În acest moment, există câteva elemente distincte care trebuie separate.

Este confirmată existența întâlnirii dintre Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan și Kimberly Guilfoyle la București, precum și interesul oficialilor americani pentru dezvoltarea Coridorului Vertical și pentru creșterea accesului GNL american pe piața europeană.

Este, de asemenea, publicată relatarea Wall Street Journal privind conversația de la Atena și afirmația atribuită ambasadoarei. Această relatare este însă contestată de avocatul lui Guilfoyle.

Nu există, în informațiile publice disponibile, o dovadă independentă care să demonstreze că Statele Unite au ordonat PSD sau AUR să voteze moțiunea de cenzură ori că întâlnirea din 31 martie a avut ca scop negocierea căderii Guvernului Bolojan.

Iar Sorin Grindeanu neagă explicit această interpretare și susține că discuția cu ambasadoarea americană a fost una despre energie și Coridorul Vertical.

De aici înainte, miza este una factuală: dacă există documente, mesaje sau alte probe care să lege discuțiile despre gazele americane de decizia politică privind căderea Guvernului Bolojan, acestea ar trebui clarificate public și, dacă este cazul, verificate de autoritățile competente.