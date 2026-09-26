Guvernul Mureșan intră la testul Parlamentului. Audierile încep luni, votul de învestitură este miercuri

Publicat la 26.09.2026, 16:31:00

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Guvernul propus de Siegfried Mureșan intră în linie dreaptă. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit sâmbătă calendarul pentru învestirea noului Cabinet: miniștrii propuși vor fi audiați luni și marți în comisiile de specialitate, iar votul de învestitură va avea loc miercuri, 30 septembrie, de la ora 13:00, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Două zile de audieri Audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan vor începe luni, la ora 14:00, și se vor încheia la ora 20:00. Procedura va continua marți, între orele 10:00 și 20:00. Repartizarea miniștrilor pe comisiile parlamentare și programul detaliat al audierilor urmează să fie publicate pe site-ul Camerei Deputaților. Calendarul este mai scurt decât cel avut în vedere inițial de premierul desemnat, care anunțase că își dorește audieri serioase și un vot în plen la începutul săptămânii.

Mureșan are 30 de minute în plen La ședința de miercuri, premierului desemnat îi sunt rezervate 30 de minute pentru prezentarea programului și a Cabinetului, timp care poate fi utilizat la începutul și la finalul dezbaterilor. Grupurile parlamentare vor avea la dispoziție un timp calculat în funcție de numărul parlamentarilor, la care se adaugă timpul corespunzător deputaților și senatorilor neafiliați. PSD are alocate 11 minute, AUR – 8 minute, PNL – 7 minute, USR – 5 minute și UDMR – 3 minute. Grupurile Uniți pentru România, minorităților naționale, SOS România și PACE – Întâi România au câte un minut, iar parlamentarii neafiliați au la dispoziție două minute. Programul și lista Cabinetului au fost depuse Siegfried Mureșan a depus sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Cabinetul are 16 ministere și trei vicepremieri, câte unul din partea PNL, USR și UDMR. În echipa propusă se regăsesc și 10 miniștri care au făcut parte din Guvernul Bolojan.

Cei trei vicepremieri propuși sunt Mircea Abrudean, Radu Miruță și Tánczos Barna, care ar urma să conducă, în ordine, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării și Ministerul Agriculturii. Alexandru Nazare este propus din nou la Ministerul Finanțelor, în timp ce Oana Țoiu ar urma să conducă Externele, Cătălin Drulă Transporturile, Raluca Turcan Ministerul Muncii, iar Sebastian Burduja Ministerul Energiei. Miza de miercuri Votul de învestitură reprezintă etapa decisivă a procedurii parlamentare. Guvernul are nevoie de votul majorității parlamentarilor pentru a fi învestit. Premierul desemnat a declarat anterior că nu ia în calcul retragerea mandatului și că va merge până la votul din Parlament. Astfel, după două zile de audieri și dezbateri în comisii, miercuri, de la ora 13:00, Parlamentul va decide prin vot asupra programului de guvernare și a echipei propuse de Siegfried Mureșan.