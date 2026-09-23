Nicușor Dan, avertisment la ONU: „O persoană, o voce, un vot” este amenințat de armatele de conturi false

Publicat la 23.09.2026, 18:21:00

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Președintele Nicușor Dan a folosit tribuna Adunării Generale a ONU pentru a atrage atenția asupra unei amenințări pe care o consideră insuficient analizată: manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Șeful statului a avertizat că acțiunea coordonată a mii de conturi false poate acoperi vocea unui individ, îi poate descuraja pe ceilalți să i se alăture și poate afecta astfel două principii fundamentale ale democrației: libertatea de exprimare și libertatea de asociere. „O persoană, o voce, un vot” În debutul intervenției sale de la New York, Nicușor Dan a schimbat pentru scurt timp tema discursului, de la relațiile dintre state la ceea ce el a numit o amenințare la adresa democrațiilor. „Ne aflăm la Națiunile Unite și voi vorbi despre relațiile dintre națiuni. Dar permiteți-mi mai întâi să vă atrag atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor noastre, care, în opinia mea, nu primește atenția pe care o merită: manipularea prin intermediul rețelelor sociale”, a spus președintele. Nicușor Dan a pornit de la principiul „o persoană, o voce, un vot”, despre care spune că poate fi golit de conținut atunci când spațiul online este inundat de conturi false care acționează coordonat.

„Dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată”, a afirmat șeful statului. Nu doar dezinformarea, ci și izolarea unei persoane În discursul său, președintele a indicat și un mecanism mai puțin vizibil al manipulării online. Potrivit lui Nicușor Dan, dacă mii de conturi false lansează simultan atacuri asupra ideilor exprimate de o persoană, efectul nu se limitează la imaginea acelei persoane. Campania poate crea impresia că opiniile respective sunt marginale sau lipsite de susținere și îi poate determina pe alți oameni să nu se asocieze cu ele. „Dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de un individ, ele îi descurajează pe alții să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este negată”, a spus președintele României.

Este o distincție importantă în argumentația prezentată la ONU: manipularea nu ar consta doar în răspândirea unei informații false, ci și în modificarea artificială a percepției asupra sprijinului pe care îl are o idee în societate. România își reafirmă angajamentul pentru democrație Nicușor Dan a legat avertismentul privind rețelele sociale de parcursul democratic al României după căderea comunismului. Președintele a reafirmat angajamentul României față de principiile Cartei ONU, inclusiv drepturile omului, statul de drept și guvernarea democratică. El a făcut și o referire la experiența României din ultimii 37 de ani, afirmând că milioane de români cunosc diferența dintre un sistem comunist care îngrădea inițiativa și libertatea de alegere și un sistem democratic. Potrivit lui Nicușor Dan, aceste principii au contribuit la transformarea României și la dezvoltarea sa economică, inclusiv prin atragerea unor companii internaționale și dezvoltarea unor sectoare precum tehnologia, ingineria, producția avansată și securitatea cibernetică. De la rețele sociale la securitatea Europei Avertismentul privind manipularea online a fost una dintre temele intervenției României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Discursul președintelui a abordat și amenințările de securitate generate de războiul din Ucraina. Nicușor Dan a susținut că amenințarea rusă nu se limitează la teritoriul ucrainean și a vorbit despre atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și presiuni asupra infrastructurii critice. În acest context, manipularea online este prezentată de șeful statului ca parte a unei probleme mai largi de reziliență democratică: capacitatea societăților de a lua decizii fără ca percepția publică să fie distorsionată artificial prin operațiuni coordonate în mediul digital. Discursul lui Nicușor Dan de la ONU marchează prima sa intervenție la Adunarea Generală a organizației de la preluarea mandatului de președinte al României.