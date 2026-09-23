Mureșan promite că nu crește taxele și vrea TVA de 19%. Salarii și pensii mai mari în 2027, cu o condiție

Publicat la 23.09.2026, 14:13:22

„Nu vor exista în România creșteri de taxe sau de impozite pe toată durata mandatului Guvernului pe care îl voi conduce”, a declarat premierul desemnat.

Una dintre cele mai ferme promisiuni ale lui Mureșan este menținerea actualei cote unice și absența oricăror majorări de taxe și impozite pe durata mandatului pe care îl propune.

Planul prezentat miercuri la Parlament pune accent pe reducerea cheltuielilor statului, reformarea administrației, eficientizarea companiilor publice și relansarea investițiilor. Programul de guvernare și lista miniștrilor ar urma să fie depuse până la sfârșitul săptămânii, iar audierile și votul de învestitură sunt programate pentru începutul săptămânii viitoare.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan promite că, dacă va ajunge să conducă Guvernul , nu va majora taxele și impozitele pe durata mandatului. Mai mult, obiectivul declarat este revenirea cotei standard de TVA de la 21% la 19%, „de îndată ce este posibil”. În paralel, Mureșan spune că în 2027 ar putea crește salariile bugetarilor și pensiile, în funcție de spațiul bugetar disponibil.

Mureșan a declarat că salariile din sectorul public și pensiile au stagnat și că Guvernul va analiza posibilitatea unor creșteri în bugetul pentru 2027.

Premierul desemnat promite și o schimbare de direcție în politica veniturilor, după perioada de înghețare sau limitare a majorărilor.

„Vreau să avem o relaxare fiscală de îndată ce ne permitem, acolo unde are sens și cât mai rapid”, a spus acesta.

Mureșan spune că nici TVA nu va fi majorat și că, dimpotrivă, ținta este revenirea la cota standard de 19%, imediat ce situația bugetară va permite acest lucru. El a vorbit și despre o eventuală relaxare fiscală, dar numai în limita spațiului bugetar disponibil.

„Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul pe anul viitor, cât ne permitem de mult, în mod responsabil”, a spus el.

În privința pensiilor, Mureșan a precizat că este avută în vedere indexarea acestora. Totodată, el a afirmat că nu va fi introdusă contribuția CASS pentru pensiile sub 3.000 de lei.

În cazul pensiilor de peste acest prag, premierul desemnat nu a anunțat o eliminare a CASS, precizând că situația va fi analizată în funcție de spațiul bugetar disponibil pentru 2027.

Trei vicepremieri și un stat mai suplu

Guvernul propus de Mureșan ar urma să aibă trei vicepremieri, câte unul din partea PNL, USR și UDMR. Toți ar urma să aibă și portofolii ministeriale, iar numărul ministerelor nu va fi majorat.

Premierul desemnat promite, în același timp, simplificarea structurilor administrative, inclusiv prin reducerea numărului de secretari de stat și comasarea unor instituții acolo unde există posibilitatea de eficientizare.

Ideea centrală a programului este că, după măsurile de austeritate suportate de populație, statul trebuie să se adapteze la rândul său.

„Oamenii au dus greul măsurilor, vrem și statul să se adapteze și el”, a afirmat Mureșan.

Companiile de stat, puse sub lupă

Un alt capitol important îl reprezintă companiile de stat. Mureșan spune că acestea trebuie să producă beneficii pentru economie și pentru buget, iar managementul lor va fi analizat.

În următoarele 12 luni, premierul desemnat promite un plan pentru aceste companii, inclusiv posibilitatea listării la bursă acolo unde acest lucru este considerat oportun.

O atenție specială va fi acordată companiilor din energie. Obiectivul declarat este reducerea costurilor suportate de consumatori și creșterea capacității de producție și stocare.

Mureșan spune că România trebuie să investească în capacități de stocare pentru ca energia produsă în perioadele cu excedent să poată fi utilizată atunci când cererea este mai mare.

Capital românesc și investiții

Programul propus pune accent și pe companiile românești. Mureșan spune că statul ar trebui să sprijine firmele competitive care vor să se extindă în regiune, inclusiv prin acces la capital.

Ajutoarele de stat ar urma să fie acordate acolo unde există o justificare economică, iar investițiile publice ar urma să fie supuse unor audituri.

Premierul desemnat insistă și asupra unei reguli de bază pentru finanțele publice: orice cheltuială trebuie să aibă o sursă de finanțare.

Obiectivul economic formulat de Mureșan este ca ritmul de creștere al economiei să îl depășească pe cel al datoriei publice, astfel încât povara datoriei să devină mai ușor de administrat.

Miza fondurilor europene

Mureșan a inclus în program și negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene.

El susține menținerea finanțărilor pentru agricultură și politica de coeziune cel puțin la nivelul actual și solicită, în același timp, fonduri suplimentare pentru securitate și apărare.

Premierul desemnat a afirmat că, în calitate de negociator-șef pentru bugetul UE în Parlamentul European, a contribuit la obținerea unei creșteri de 10% a bugetului european pentru următorii șapte ani față de proiectul inițial al Comisiei Europene.

Potrivit lui Mureșan, România trebuie să urmărească în special finanțările pentru fermieri, infrastructură și coeziune.

Mureșan respinge ideea unei noi rotative

Premierul desemnat a transmis și un mesaj clar privind stabilitatea guvernamentală. El a spus că România ar avea de câștigat dacă ar avea un singur Guvern până la alegerile parlamentare din 2028.

Mureșan a criticat ideea ca un premier să își înceapă mandatul știind că va trebui să plece după câteva luni, în cazul unei noi rotative între partidele aflate la guvernare.

El a precizat însă că nu exclude discuțiile cu PSD pe această temă.

„Preferința mea este ca, pe baza a ceea ce este bun pentru România, să avem un singur guvern de acum până în 2028”, a declarat Mureșan.

În ceea ce privește PSD, premierul desemnat a spus că formațiunea va trebui să decidă dacă susține un Guvern pro-european și programul său de reforme.

Guvernul, la vot săptămâna viitoare

Mureșan spune că nu intenționează să renunțe la mandat și că va merge în Parlament pentru votul de învestitură.

Programul de guvernare și lista miniștrilor ar urma să fie depuse până la sfârșitul acestei săptămâni. Obiectivul anunțat este ca luni și marți să aibă loc audierile miniștrilor în comisiile parlamentare, urmate de votul în plen. Mureșan a spus că va solicita ca fiecare audiere să dureze cel puțin 60 de minute.

Pentru premierul desemnat, votul din Parlament va avea și rolul de a arăta poziționarea fiecărui partid parlamentar față de programul propus.

Până atunci, însă, programul și Cabinetul trebuie să treacă de negocierile politice. PNL, USR și UDMR susțin candidatura lui Mureșan, iar acesta a anunțat că va continua discuțiile cu grupul minorităților naționale și cu PSD.