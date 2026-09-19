Nicușor Dan: Mureșan, desemnat pentru că are cel mai mare sprijin politic

Publicat la 19.09.2026, 13:07:18

Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, deoarece este candidatul care beneficiază, în acest moment, de cel mai mare sprijin politic.

Consultările de la Cotroceni



Șeful statului a precizat că, în urma discuțiilor cu partidele, nu s-a conturat o majoritate parlamentară clară în jurul unui candidat. El a cerut formațiunilor politice să se concentreze pe formarea unui nou Guvern și obținerea sprijinului necesar în Parlament.



„Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Din păcate, nu suntem în situația asta. De aceea am făcut consultări, ca să luăm decizia în urma lor”, a transmis Nicușor Dan.