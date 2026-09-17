Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier: Accept propunerea făcută de Președintele României, a transmis Mureșan

Publicat la 17.09.2026, 17:24:00

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UPDATE ”Accept propunerea făcută de Președintele României”, a transmis SIEGFRIED MUREŞAN pe Facebook, imediat după anunțul lui Nicușor Dan. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe eurodeputatul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după 135 de zile de criză politică și consultări prelungite cu partidele parlamentare. Șeful statului spune că nu a reușit să contureze o majoritate pentru viitorul Guvern, dar a ales persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor cu care a discutat.

Anunțul vine după mai mult de patru luni de la demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură și după ceea ce Nicușor Dan a descris drept sute de ore de discuții cu partidele. „Suntem la mai mult de 4 luni de când Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. Am avut sute de ore de discuții cu partidele”, a declarat președintele. „Multă preocupare electorală și mult mai puțină pentru interesul național” Nicușor Dan a criticat poziționarea partidelor în timpul negocierilor, susținând că interesele electorale au cântărit mai mult decât necesitatea formării unui Guvern. „O să spun direct: am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național”, a afirmat președintele.

El a relatat și o discuție cu unul dintre liderii politici, fără să precizeze numele acestuia. „Ba chiar un lider de partid mi-a zis că asta cu România este problema mea, aia cu partidul este problema lui. Nu mi se pare corect, pentru că noi trăim din banii oamenilor”, a spus Nicușor Dan. România are nevoie de Guvern și de buget Președintele a insistat asupra urgențelor administrative și bugetare care trebuie rezolvate după perioada de interimat. „România are nevoie de Guvern, de rectificare, de buget. De ele depinde viața curentă a oamenilor și nu numai acum, dar și pe termen mediu”, a declarat acesta. Potrivit președintelui, negocierile nu au dus însă la o majoritate parlamentară clară. „Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor orelor de discuții și atunci am ales să desemnez pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi din partea partidelor și această persoană este Siegfried Mureșan”, a explicat Nicușor Dan. Urmează testul Parlamentului Desemnarea lui Siegfried Mureșan nu înseamnă automat formarea noului Guvern. Premierul desemnat trebuie să formeze echipa guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului. În condițiile în care președintele spune explicit că nu există în acest moment o majoritate conturată, următoarea etapă a crizei se mută în Parlament. Miza este obținerea sprijinului necesar pentru învestirea Guvernului și ieșirea din perioada de provizorat. După 135 de zile de criză politică, desemnarea premierului reprezintă astfel un pas înainte, dar nu încheie procesul. Formarea unei majorități și aprobarea noului Executiv rămân etapele decisive.