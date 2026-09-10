AUR conduce detașat în ultimul sondaj INSCOP. PSD și PNL se luptă pentru locul al doilea

Publicat la 10.09.2026, 12:45:00

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AUR se menține detașat pe primul loc în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu aproape 40% din opțiunile de vot, potrivit celui mai recent Barometru INSCOP Research. PSD și PNL se află la distanță considerabilă, cu 18,7%, respectiv 16,3%, în timp ce USR coboară la 9%. Sondajul arată și o mobilizare electorală declarată ridicată: 56,7% dintre respondenți spun că, pe o scară de la 1 la 10, ar merge sigur la vot dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Datele au fost culese în perioada 1–7 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, prin metoda CATI. Eroarea maximă admisă este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. AUR are aproape 40% din voturi Dintre respondenții care au exprimat o preferință pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vor merge sau nu sigur la vot, AUR este creditat cu 39,7%.

Formațiunea condusă de George Simion se menține astfel în jurul pragului de 40%, după ce în mai era cotată la 38,2%, iar în aprilie la 37%. În ianuarie avea 40,9%, iar în noiembrie 2025, 38%. Diferența față de următoarele partide este considerabilă. PSD se află la 18,7%, iar PNL la 16,3%. Între AUR și PSD sunt astfel 21 de puncte procentuale, iar față de PNL diferența este de 23,4 puncte. PSD trece în fața PNL Poziția a doua este una dintre principalele schimbări ale măsurătorii din septembrie. PSD ajunge la 18,7%, în creștere față de 17,5% în mai, în timp ce PNL coboară puternic, de la 20,3% la 16,3%.

Liberalii pierd astfel patru puncte procentuale într-o singură măsurătoare și revin sub nivelul de 20%. În aprilie, PNL avea 15,5%, iar în martie 14,5%. PSD, în schimb, se află sub nivelul înregistrat în aprilie, când era creditat cu 20,1%, dar peste scorul din mai. USR coboară la 9% USR continuă să fie sub nivelurile de peste 10% înregistrate în lunile precedente. Formațiunea este creditată în septembrie cu 9%, față de 10% în mai, 12,7% în aprilie și 11,4% în martie. În ianuarie, USR avea 11,7%, iar în septembrie 2025 ajungea la 12,8%. UDMR se menține peste pragul electoral, potrivit măsurătorii, cu 5,5%. SENS urcă la 4,1%, față de 2,5% în mai. SOS România și POT sunt creditate fiecare cu câte 2,7%. Un candidat independent ar primi 1%, iar alte partide cumulează 0,3%. Ce se întâmplă dacă sunt luați în calcul doar alegătorii siguri că merg la urne Imaginea este ușor diferită atunci când sunt analizați doar respondenții care au exprimat o preferință pentru un partid și spun că vor merge sigur la vot. În acest grup, care reprezintă 45% din totalul eșantionului, AUR ajunge la 40,2%. PNL este creditat cu 17,2%, iar PSD cu 16,4%. Astfel, liberalii rămân înaintea social-democraților în rândul alegătorilor declarați ca fiind siguri că merg la urne, chiar dacă în totalul celor care și-au exprimat preferința PSD este pe locul al doilea. USR urcă în această categorie la 11,4%, în timp ce UDMR și SENS sunt fiecare la 4,8%. POT are 2,2%, SOS România 1,8%, iar 1% dintre alegători indică un candidat independent. Criza politică lovește partidele fostei coaliții Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, leagă evoluțiile electorale de prelungirea crizei politice și de costurile economice și sociale ale acesteia. „Prelungirea excesivă a crizei politice, cu toate costurile economice, sociale și de imagine, tinde să aplatizeze scorurile electorale ale partidelor care au compus fosta coaliție de guvernare, niciunul nedepășind pragul de 20%”, afirmă Ștefureac. Potrivit analistului, PNL a înregistrat inițial un salt electoral după moțiunea de cenzură, însă cele patru luni de guvern interimar au erodat acest avantaj, iar partidul a revenit la nivelurile de dinaintea moțiunii. PSD și USR se stabilizează, cu recuperări foarte ușoare, mai ales în zona alegătorilor mobilizați, în timp ce AUR continuă să se mențină în jurul procentului de 40%. Peste jumătate dintre români spun că merg sigur la vot Sondajul indică și un nivel ridicat al intenției declarate de participare la alegeri. 56,7% dintre respondenți au acordat nota 10 atunci când au fost întrebați cât de sigur este că vor merge la vot dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Alți 3,5% au indicat nota 9 și tot 3,5% nota 8. La polul opus, 17,8% au spus că sigur nu vor merge la vot, alegând nota 1. Între cele două categorii se află alegătorii indeciși sau cei care nu exprimă o certitudine privind participarea. AUR domină, dar lupta pentru locul al doilea rămâne deschisă Barometrul INSCOP conturează, în septembrie, o scenă politică dominată de AUR. Formațiunea are un avantaj de peste 20 de puncte față de PSD și PNL, iar în rândul alegătorilor care spun că merg sigur la urne scorul său trece din nou de 40%. În schimb, bătălia pentru locul al doilea este mult mai strânsă. PSD trece înaintea PNL în rândul tuturor celor care și-au exprimat preferința, în timp ce liberalii rămân ușor înaintea social-democraților atunci când sunt luați în calcul doar alegătorii care spun că vor merge sigur la vot.