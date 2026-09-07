Cine este Luca Niculescu, omul care ar putea trece în locul lui Ilie Bolojan

Publicat la 07.09.2026, 23:11:37

A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București și a urmat un master în jurnalism european la Strasbourg. Și-a început cariera în presă la Radio France Internationale, unde a devenit ulterior redactor-șef al RFI România.

Luca Niculescu, în vârstă de 55 de ani, are o carieră construită în două domenii: presa și diplomația.

Surse citate luni de Digi24 susțin că Niculescu este favorit pentru funcția de premier și că președintele așteaptă mai întâi garanții privind existența unei majorități parlamentare care să îi susțină candidatura. Nicușor Dan nu a confirmat însă public numele și nici nu a anunțat oficial o nouă nominalizare.

Luca Niculescu este numele care a apărut în prim-planul negocierilor pentru funcția de prim-ministru al României, în contextul în care președintele Nicușor Dan pregătește o nouă desemnare. Fost jurnalist și diplomat, actual secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator al procesului de aderare a României la OCDE , Niculescu ar putea fi omul ales de șeful statului pentru a încerca să pună capăt crizei politice care durează de patru luni.

Mandatul de la Paris i-a oferit acces direct la diplomația europeană și la relațiile politice și economice dintre România și Franța. În 2019, Niculescu a fost ales și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța.

În 2016, Niculescu a fost numit ambasador al României în Franța, funcție pe care a ocupat-o timp de aproximativ șase ani. În aceeași perioadă a reprezentat România și în Andorra și Monaco.

Trecerea către diplomație a venit după o carieră de peste două decenii în jurnalism, iar profilul său a rămas puternic legat de relațiile externe și de spațiul european.

A lucrat și ca jurnalist și corespondent pentru mai multe instituții media franceze și românești și a realizat emisiuni de politică externă la televiziuni precum The Money Channel, TVR și Digi24.

În vara lui 2022 a fost rechemat de la post, iar câteva săptămâni mai târziu a revenit în Ministerul Afacerilor Externe, de această dată ca secretar de stat.

Omul care gestionează aderarea României la OCDE

Din 2022, una dintre principalele sale responsabilități este coordonarea procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

În prezent, Niculescu este secretar de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și francofonie. Ministerul Afacerilor Externe îl prezintă drept coordonator național al procesului de aderare.

OCDE este unul dintre dosarele strategice ale României, iar negocierile presupun evaluarea legislației și politicilor publice românești în raport cu standardele organizației.

Experiența acumulată în acest domeniu îl plasează într-o zonă diferită de cea a politicienilor de partid care au fost propuși anterior pentru funcția de premier.

A mai fost luat în calcul pentru funcții importante

Numele lui Luca Niculescu nu este nou în discuțiile privind formarea guvernului. În iunie 2026, premierul desemnat de atunci, Adrian Veștea, anunța că îl dorește ministru de Externe în viitorul său cabinet. Niculescu fusese luat în calcul pentru aceeași funcție și de Eugen Tomac, precedentul premier desemnat.

Aceste propuneri arată că Niculescu a fost deja considerat un profil potrivit pentru o funcție guvernamentală importantă, chiar dacă nu a ajuns să ocupe postul de ministru.

Ce îl diferențiază de Ilie Bolojan

Eventuala trecere de la Ilie Bolojan la Luca Niculescu ar însemna și o schimbare de profil la Palatul Victoria.

Bolojan este un politician cu o lungă experiență administrativă și politică, asociat în special cu reforma administrației, reducerea cheltuielilor și consolidarea fiscală. Niculescu vine din diplomație, jurnalism și relații internaționale, iar activitatea sa recentă este legată în special de OCDE și de dosarele externe ale României.

Dacă va fi desemnat, una dintre principalele sale provocări va fi însă mai puțin diplomatică și mult mai politică: să obțină sprijinul unei majorități parlamentare și să formeze un guvern cu puteri depline.

Marea problemă: poate obține majoritatea?

Aici se află, de altfel, principala necunoscută.

România se află de patru luni într-o situație de provizorat, iar președintele Nicușor Dan a recunoscut luni că această perioadă reprezintă „un eșec pentru toată lumea”. Șeful statului nu a precizat când va face noua nominalizare.

În cazul lui Luca Niculescu, problema nu va fi doar dacă este acceptat de Cotroceni, ci dacă poate obține susținerea partidelor și voturile necesare în Parlament.

Potrivit informațiilor apărute luni, președintele ar vrea mai întâi să se asigure că există o majoritate suficient de solidă pentru învestirea viitorului guvern.

Dacă Niculescu va fi nominalizat, România ar avea în față un premier cu un profil neobișnuit pentru politica internă: jurnalist devenit diplomat, fost ambasador la Paris și unul dintre oamenii care au coordonat în ultimii ani drumul României către OCDE.

Rămâne însă întrebarea esențială: poate un om venit din diplomație să construiască rapid compromisul politic necesar pentru a scoate România din blocaj? Răspunsul ar putea fi decis în Parlament, nu la Cotroceni.