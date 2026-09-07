Mese calde pentru elevi, plătite din bani europeni? Propunerea unui eurodeputat român în Parlamentul European

Publicat la 07.09.2026, 17:20:52

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Eurodeputatul Daniel Buda cere ca statele membre să aibă posibilitatea de a oferi mese calde copiilor prin programul școlar european, cu păstrarea finanțării europene și mai multă flexibilitate în modul de aplicare. Propunerea a fost discutată în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Parlamentului European, în cadrul reformei organizării comune a piețelor agricole. Ideea urmărește să lege două obiective: îmbunătățirea alimentației copiilor și crearea unei piețe suplimentare pentru produsele fermierilor europeni, conform 2eu.brussels. Buda cere mai multă flexibilitate pentru state Daniel Buda, raportor alternativ în dosarul privind reforma organizării comune a piețelor agricole, a susținut că statele membre ar trebui să poată decide dacă folosesc programul școlar și pentru furnizarea unor mese calde. În viziunea sa, finanțarea europeană trebuie menținută, iar statele să aibă suficientă libertate pentru a adapta programul la propriile nevoi.

Propunerea este legată și de situația fermierilor. Utilizarea produselor agricole europene în alimentația copiilor ar putea contribui atât la accesul acestora la hrană, cât și la valorificarea producției locale. Raportorul dosarului, Eric Sargiacomo, a inclus propunerea lui Buda printre temele care urmează să fie negociate în vederea unui compromis între deputați. Programul european pentru școli ar putea fi extins Discuția nu vizează însă un program nou aprobat deja la nivel european. Propunerea privind mesele calde face parte dintr-o reformă mai amplă a organizării comune a piețelor agricole și a programului european pentru distribuirea de fructe, legume și lapte în școli. Sargiacomo a arătat că mai multe amendamente cer păstrarea unei finanțări dedicate programului și distribuirea unor produse europene. Extinderea gamei de produse și posibilitatea introducerii meselor calde se numără printre subiectele asupra cărora Parlamentul trebuie să ajungă la un acord.

Comisia Europeană susține, la rândul său, un program mai simplu și mai eficient, cu prioritate pentru produsele europene și pentru aprovizionarea locală și de sezon. Reprezentanții Comisiei au subliniat și obiectivul promovării unor alegeri alimentare mai sănătoase pentru copii. Deocamdată, însă, nu există o finanțare suplimentară aprobată pentru mesele calde și nici criterii definitive privind școlile sau copiii care ar urma să beneficieze de o asemenea schemă. Aproape 1.600 de amendamente la reforma agriculturii Miza negocierilor este mult mai largă decât programul școlar. Dosarul a generat 1.411 amendamente, la care s-au adăugat 187 de amendamente ale raportorului, în total 1.598 de propuneri discutate în comisie. Reforma include intervenții pentru mai multe sectoare agricole, instrumente pentru situații de criză, reguli de comercializare, dezvoltarea sectorului proteinelor și măsuri privind securitatea aprovizionării. În acest context, Buda a cerut și mecanisme de avertizare timpurie care să permită identificarea din timp a problemelor din lanțul alimentar. El susține că fermierii trebuie să aibă acces la informații privind riscurile care se apropie, pentru ca măsurile preventive să poată fi luate înainte ca problemele să se transforme în crize. Rezerve strategice pentru situații de criză Un alt subiect important este constituirea unor rezerve strategice de produse agricole. Comisia Europeană susține ca statele membre să își pregătească planuri naționale pentru securitatea alimentară și să poată constitui astfel de rezerve. Decizia privind constituirea și gestionarea lor ar rămâne însă la nivel național, în timp ce Uniunea Europeană ar urma să coordoneze pregătirea. Deputații discută și despre modul în care ar trebui intervenit atunci când apar crize care afectează puternic piețele agricole, de la fenomene climatice și epidemii până la perturbări geopolitice. Comisia pledează pentru păstrarea instrumentelor de piață ca soluții pentru situații excepționale și avertizează asupra riscului unor mecanisme automate care ar obliga autoritățile să intervină permanent atunci când prețurile ating anumite praguri. Mesele calde, încă departe de o decizie finală Propunerea lui Daniel Buda intră astfel într-o negociere europeană mult mai amplă privind viitorul politicilor agricole și capacitatea Uniunii de a reacționa la crize. Ideea meselor calde pentru copii are avantajul de a pune în legătură politica agricolă cu alimentația și piața pentru producătorii europeni, însă forma finală a programului nu este încă stabilită. Următorul pas este negocierea compromisurilor asupra amendamentelor. Până la o eventuală aprobare, mesele calde finanțate prin programul școlar european rămân o propunere aflată pe masa Parlamentului European, nu un drept nou intrat deja în vigoare.