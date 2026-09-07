Nicuşor Dan, despre criza politică: „Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”

Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus luni când va face o nouă nominalizare pentru funcţia de premier, însă a recunoscut că perioada de criză politică din ultimele patru luni reprezintă un eşec pentru toată lumea. Şeful statului a pus situaţia şi pe seama unei probleme mai largi a societăţii româneşti: lipsa unei culturi a lucrului în echipă şi dificultatea de a ajunge la compromisuri.
Întrebat ce exemplu dau politicienii dacă, după patru luni, nu au reuşit să ajungă la un guvern cu puteri depline, Nicuşor Dan a făcut o paralelă cu sistemul de educaţie.
„Mult timp, inclusiv în şcoala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual şi pe dobândirea de competenţe individuale şi cred că lipseşte sau e mult mai puţin prezent în cultura noastră încercarea, educaţia de a lucra în echipă”, a declarat preşedintele.
„Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”
Potrivit lui Nicuşor Dan, modul în care funcţionează politica este influenţat şi de felul în care oamenii sunt educaţi să se raporteze la comunitate.
„Dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine şi să neglijezi comunitatea, asta se vede şi din interacţiune. Şi evident că e un eşec pentru toată lumea. Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”, a spus şeful statului.
Declaraţia vine după o perioadă în care negocierile politice nu au dus la formarea unui guvern cu puteri depline, iar preşedintele este aşteptat să facă o nouă desemnare pentru funcţia de premier.
Nicuşor Dan: „Politica este o artă a compromisului care nu compromite”
Întrebat dacă mesajul său pentru politicieni este să înveţe să lucreze împreună, preşedintele a insistat asupra nevoii de colaborare într-o societate tot mai complexă.
„Trăim într-o societate tot mai complexă, în care oamenii, pentru a realiza diferite obiective profesionale, trebuie să-şi pună competenţele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă”, a afirmat Nicuşor Dan.
În ceea ce priveşte politica, şeful statului a rezumat principiul pe care consideră că ar trebui să îl urmeze politicienii printr-o formulă concisă: „Politica este o artă a compromisului care nu compromite”.
Preşedintele nu a oferit însă, luni, un termen pentru o nouă nominalizare de premier, astfel că momentul în care criza politică ar putea fi deblocată rămâne incert.
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