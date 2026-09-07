Nicuşor Dan, despre criza politică: „Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”

Publicat la 07.09.2026, 13:31:55

Preşedintele Nicuşor Dan nu a spus luni când va face o nouă nominalizare pentru funcţia de premier, însă a recunoscut că perioada de criză politică din ultimele patru luni reprezintă un eşec pentru toată lumea. Şeful statului a pus situaţia şi pe seama unei probleme mai largi a societăţii româneşti: lipsa unei culturi a lucrului în echipă şi dificultatea de a ajunge la compromisuri.

Întrebat ce exemplu dau politicienii dacă, după patru luni, nu au reuşit să ajungă la un guvern cu puteri depline, Nicuşor Dan a făcut o paralelă cu sistemul de educaţie.

„Mult timp, inclusiv în şcoala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual şi pe dobândirea de competenţe individuale şi cred că lipseşte sau e mult mai puţin prezent în cultura noastră încercarea, educaţia de a lucra în echipă”, a declarat preşedintele.

„Aceste patru luni sunt un eşec pentru toată lumea”

Potrivit lui Nicuşor Dan, modul în care funcţionează politica este influenţat şi de felul în care oamenii sunt educaţi să se raporteze la comunitate.