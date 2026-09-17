Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier

Publicat la 17.09.2026, 09:37:24

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Președintele Nicușor Dan a reluat consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, după mai bine de patru luni în care România a fost condusă de un Guvern interimar. Prima delegație care a ajuns la Palatul Cotroceni este cea a PSD, consultările urmând să continue pe parcursul întregii zile. Discuțiile au început la ora 09:00, iar șeful statului urmează să se întâlnească, pe rând, cu reprezentanții tuturor partidelor și grupurilor parlamentare. Programul consultărilor de la Cotroceni Programul stabilit de Administrația Prezidențială este următorul: 09:00 – PSD

09:30 – AUR

10:00 – PNL

10:30 – USR

11:00 – UDMR

11:30 – grupul parlamentar al minorităților naționale

12:00 – S.O.S. România

12:30 – POT

13:00 – grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – parlamentarii neafiliați.

Consultările sunt convocate pentru desemnarea candidatului la funcția de premier, după ce precedentele încercări de formare a unui nou Guvern nu au dus la obținerea votului Parlamentului. România are de peste patru luni un Guvern interimar Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament pe 5 mai, prin moțiune de cenzură. De atunci, Executivul funcționează în regim interimar. Președintele Nicușor Dan a făcut prima desemnare pentru funcția de premier pe 4 iunie, când l-a nominalizat pe europarlamentarul Eugen Tomac. Zece zile mai târziu, după depunerea mandatului de către Tomac, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze Guvernul. Cabinetul propus de acesta a fost însă respins de Parlament pe 22 iunie.

De atunci, negocierile politice au continuat atât prin consultări oficiale, cât și prin discuții între liderii partidelor parlamentare. O nouă încercare de deblocare a crizei Ultimele consultări oficiale la Palatul Cotroceni au avut loc la sfârșitul lunii iunie. De atunci, președintele a avut mai multe discuții cu liderii formațiunilor parlamentare în încercarea de a identifica o formulă politică pentru instalarea unui nou Executiv. Actuala rundă de consultări are loc într-un moment în care desemnarea unui premier trebuie să fie urmată de obținerea votului de încredere al Parlamentului. Potrivit Constituției, după desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru, acesta trebuie să ceară, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei Guvernului. Pentru moment, nu există un anunț privind candidatul care va fi desemnat. Consultările de joi sunt etapa în care președintele discută cu formațiunile parlamentare înainte de a lua această decizie.