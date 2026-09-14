Fără anticipate! Nicușor Dan spune că desemnează premierul înainte să plece în SUA

Publicat la 14.09.2026, 17:03:29

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Președintele Nicușor Dan vrea să desemneze premierul înainte de plecarea în Statele Unite și spune că România nu își mai permite să prelungească actuala criză politică. Șeful statului afirmă că așteaptă mai multă disponibilitate la dialog între partide odată cu începerea sesiunii parlamentare și speră să găsească formula care să asigure cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou guvern. „Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews. Întrebat dacă își dorește ca desemnarea să aibă loc înainte de plecarea sa în SUA, președintele a răspuns scurt: „Doresc asta”. Președintele spune că a discutat cu toate partidele Nicușor Dan susține că, în ultimele săptămâni, a avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și că formațiunile politice au purtat, la rândul lor, negocieri.

Președintele speră ca începutul sesiunii parlamentare să aducă o disponibilitate mai mare pentru compromis și să permită formarea unei majorități, chiar dacă aceasta ar fi una fragilă. „Avem o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa”, a spus șeful statului. Nicușor Dan afirmă că analizează toate combinațiile parlamentare și că știe exact numărul de parlamentari de care dispune fiecare partid sau grup. „Trebuie să alegem varianta care are cele mai multe șanse să treacă”, a explicat președintele.

Nazare, apreciat de Nicușor Dan Întrebat despre scenariul în care Alexandru Nazare ar fi desemnat premier, Nicușor Dan a evitat să confirme că acesta este numele pe care îl are în vedere. Președintele a vorbit însă elogios despre actualul ministru al Finanțelor, cu care spune că a colaborat foarte bine. „A fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine”, a afirmat Nicușor Dan, explicând și prezența sa la nunta lui Nazare din weekend. Șeful statului a spus că participarea la eveniment a fost și o modalitate de a arăta public relația profesională bună pe care a avut-o cu ministrul. Întrebat dacă Nazare are profilul necesar pentru funcția de premier, Nicușor Dan a subliniat experiența acestuia în domeniul financiar. „Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare”, a spus președintele. Dar șeful statului a făcut imediat distincția dintre competența profesională și posibilitatea de a obține sprijinul politic necesar. „De aici, până la o voință politică pentru 233 de voturi, e o altă discuție”, a adăugat Nicușor Dan. Anticipatele nu mai sunt excluse Președintele nu își dorește alegeri anticipate, dar admite pentru prima dată fără echivoc că acest scenariu nu mai poate fi exclus în actualul context. Nicușor Dan avertizează că anticipatele nu ar rezolva rapid problema guvernării. Dimpotrivă, procedura ar presupune o perioadă electorală în care conflictul dintre partide s-ar putea intensifica, iar economia ar avea de suferit. „Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern”, a explicat președintele. În opinia sa, un astfel de scenariu ar însemna un calendar electoral care s-ar putea întinde până în apropierea Anului Nou, însoțit de o nouă perioadă de atacuri politice și de riscul unei stagnări sau chiar deteriorări economice. „De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a afirmat Nicușor Dan. Miza: un guvern care să treacă de Parlament În acest moment, prioritatea președintelui este să găsească un candidat care să poată obține majoritatea necesară în Parlament. Nicușor Dan spune că acesta este criteriul esențial în alegerea viitorului premier, indiferent de profilul profesional al persoanei desemnate. „Ceea ce încercăm este să avem o variantă de guvern care să treacă de votul Parlamentului”, a declarat șeful statului. După luni de incertitudine politică, următoarea desemnare devine astfel un test decisiv. Dacă premierul propus obține cele 233 de voturi, România poate ieși din blocajul instituțional. Dacă negocierile eșuează din nou, scenariul alegerilor anticipate, pe care președintele spune că nu îl dorește, va deveni mult mai greu de evitat.