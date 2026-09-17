Cine este Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan

Publicat la 17.09.2026, 18:21:04

Siegfried Mureșan s-a născut la Hunedoara, într-o familie cu mamă de origine germană și tată român. În 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București, după care și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin, unde a obținut un masterat în economie și management.

Nominalizarea îl aduce în prim-planul politicii românești pe un politician a cărui carieră s-a construit în mare măsură la Bruxelles și în relația cu instituțiile europene.

În vârstă de 45 de ani, Mureșan este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European, cea mai mare familie politică din legislativul european. Este eurodeputat din 2014 și se află în prezent la al treilea mandat.

Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și unul dintre oamenii cu cea mai lungă experiență în negocierile financiare ale Uniunii Europene, este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru al României. Desemnarea a venit joi, 17 septembrie, după mai bine de patru luni de criză politică și după consultări prelungite cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat ulterior propunerea.

Mureșan a fost ales pentru prima dată europarlamentar în 2014, pe listele Partidului Mișcarea Populară. Ulterior a trecut la PNL, iar în 2026 a fost ales vicepreședinte al partidului. În structura actuală de conducere a PNL figurează ca vicepreședinte al Biroului Permanent Național.

În 2009 s-a mutat la Bruxelles și a lucrat în Parlamentul European. Din 2011 a intrat în structurile Partidului Popular European, unde s-a ocupat de economie și politici sociale. În 2014 a devenit consilier politic principal, coordonând inclusiv reuniunile ministeriale ale PPE înaintea Consiliilor ECOFIN, Competitivitate, Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Generale.

În 2006 a primit o bursă a Parlamentului german și a participat la programul internațional de stagii al Bundestagului. Ulterior, timp de trei ani, a fost consilier al lui Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Germaniei.

Parcursul său profesional a fost legat încă de la început de instituțiile europene și germane.

La Bruxelles, ascensiunea sa a fost mai rapidă decât poziția pe care o avea în politica internă românească.

Este vicepreședinte al PPE și vicepreședinte al grupului PPE din Parlamentul European. În legislativul european lucrează în special pe zona bugetară și economică și este președintele Delegației pentru relațiile cu Republica Moldova. Este, de asemenea, membru al Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare.

Bugetul UE, principala sa specializare

Una dintre cele mai importante componente ale profilului lui Mureșan este experiența în negocierile bugetare europene.

Parlamentul European îl indică drept co-raportor pentru următorul Cadru Financiar Multianual, pentru perioada 2028–2034. Alături de eurodeputata portugheză Carla Tavares, Mureșan a coordonat poziția Parlamentului European asupra viitorului buget pe termen lung al Uniunii.

În aprilie 2026, Parlamentul European a adoptat raportul intermediar privind noul buget multianual, cu 370 de voturi pentru, 201 împotrivă și 84 de abțineri. Documentul susținut de cei doi co-raportori propune un cadru financiar mai ambițios și menține presiunea pentru resurse suplimentare destinate priorităților europene.

Mureșan a fost și negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetele UE din 2018 și 2024. Potrivit Comisiei Europene, este singurul eurodeputat român care a deținut această poziție de două ori.

Experiența sa europeană include și negocieri pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență, capitolele REPowerEU și Facilitatea de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova.

Relația cu Republica Moldova

Republica Moldova este un alt dosar important din activitatea lui Siegfried Mureșan.

În prezent conduce Delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova și a fost co-raportor pentru Facilitatea de Reformă și Creștere destinată Chișinăului.

În negocierile privind această facilitate, Parlamentul European a obținut majorarea prefinanțării pentru Moldova de la 7% la 18%, ceea ce a însemnat o creștere a finanțării inițiale de la 150 de milioane la 315 milioane de euro.

Parlamentul European a descris mecanismul drept un instrument pentru sprijinirea reformelor, modernizării instituțiilor și integrării europene a Republicii Moldova.

Mureșan a fost decorat în 2021 de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu Ordinul de Onoare, pentru contribuția sa la relațiile dintre România, Republica Moldova și Uniunea Europeană.

De la Traian Băsescu la PNL

Cariera politică românească a lui Siegfried Mureșan a început în zona Partidului Mișcarea Populară, formațiune asociată cu fostul președinte Traian Băsescu.

În 2014 a intrat în Parlamentul European pe listele PMP. În acea perioadă, Traian Băsescu l-a susținut inclusiv pentru funcția de prim-ministru, înainte ca Mureșan să ajungă în PNL. În 2018 a trecut la Partidul Național Liberal.

În 2026, Mureșan a fost ales vicepreședinte PNL, în echipa condusă de Ilie Bolojan. În structura actuală a partidului, el ocupă în continuare această funcție.

Ce funcții are la Bruxelles

Profilul său actual concentrează mai multe poziții importante în instituțiile europene.

Mureșan este:

europarlamentar din 2014;

vicepreședinte al Partidului Popular European;

vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European;

co-raportor pentru bugetul multianual al UE 2028–2034;

președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova;

membru al Comisiei pentru bugete;

membru al Comisiei pentru afaceri economice și monetare.

Acest profil explică și motivul pentru care desemnarea sa este diferită de variantele discutate anterior în criza politică: Mureșan vine dintr-o zonă în care experiența sa profesională este concentrată pe finanțele europene, bugete și negocierea dosarelor comunitare.

De ce îl propune Nicușor Dan

Președintele a explicat că nu a reușit, după orele de negocieri cu partidele, să contureze o majoritate parlamentară clară. În aceste condiții, a spus că a ales persoana care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor consultate.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor orelor de discuții și atunci am ales să desemnez pentru funcția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi din partea partidelor și această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit informațiilor publice de joi, candidatura lui Mureșan beneficiază de susținerea PNL, USR și UDMR, în timp ce AUR a anunțat că nu va vota un eventual guvern condus de acesta.

Așadar, nominalizarea nu înseamnă automat că Mureșan va deveni prim-ministru. Urmează formarea echipei guvernamentale, negocierile pentru obținerea unei majorități și votul de învestitură din Parlament.

Premierul de la Bruxelles care trebuie să guverneze la București

Dacă va obține votul Parlamentului, Mureșan ar trece de la negocierile pentru bugetele și politicile Uniunii Europene la administrarea directă a economiei și finanțelor României.

Este o schimbare majoră de rol. În ultimii 12 ani, activitatea sa principală s-a desfășurat la Bruxelles, unde a lucrat pe bugetul european, fondurile pentru statele membre, relațiile cu Republica Moldova și politica economică a Uniunii.

La București, principalele probleme ale momentului sunt însă interne: formarea unei majorități, rectificarea bugetară, construcția bugetului pentru 2027, reducerea deficitului și relația dintre măsurile de consolidare fiscală și economia reală.

De aceea, adevăratul test al lui Siegfried Mureșan începe abia după nominalizare. Prima probă este Parlamentul. A doua ar fi capacitatea de a transforma experiența acumulată în negocierile europene într-un program de guvernare pentru România.