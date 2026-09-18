Siegfried Mureșan începe negocierile pentru noul Guvern: „Suntem pregătiți să formăm un guvern serios, reformator, pro-european”

Publicat la 18.09.2026, 13:34:20

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri, la Parlament, că începe împreună cu PNL, USR și UDMR redactarea programului de guvernare. Mureșan spune că obiectivul este formarea unui executiv „serios, reformator, pro-european”, cu o agendă de modernizare a României și măsuri care să se reflecte în creșterea nivelului de trai. Declarația vine la o zi după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat nominalizarea și a anunțat că va începe imediat discuțiile pentru construirea viitorului cabinet. Programul de guvernare, prima etapă „Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și în măsuri bune pentru oameni”, a declarat Mureșan. El a reamintit că PNL, USR și UDMR au decis în urmă cu 84 de zile să-i susțină candidatura pentru funcția de premier.

Începând de vineri, experții celor trei formațiuni vor lucra la programul de guvernare. Mureșan a anunțat că primele priorități ar urma să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare, după care formațiunile vor începe discuțiile cu parlamentarii. „Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară, din prima zi în care acest guvern va fi învestit”, a spus premierul desemnat. Mureșan: România trebuie să continue reformele Premierul desemnat a susținut că România are nevoie rapid de un guvern credibil și de continuarea proiectelor și reformelor începute în ultimul an. „Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil cât mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an”, a afirmat el.

Mureșan a adăugat că România este „astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut” și că direcția trebuie continuată. Urmează testul Parlamentului Declarațiile despre programul de guvernare sunt însă doar prima etapă a procedurii. Mureșan trebuie să formeze cabinetul, să stabilească programul și să ceară votul de încredere al Parlamentului. PNL, USR și UDMR nu au singure numărul necesar de voturi pentru învestire, astfel că negocierile cu ceilalți parlamentari vor fi decisive pentru formarea noului Guvern. Președintele Nicușor Dan a recunoscut la momentul desemnării că nu există încă o majoritate parlamentară conturată. În acest context, Mureșan începe simultan două procese: redactarea programului de guvernare și discuțiile politice necesare pentru susținerea sa în Parlament. „Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces”, a declarat Mureșan. Premierul desemnat a mai spus că toate informațiile noi privind formarea Guvernului vor fi comunicate public pe parcursul procedurii. Bolojan: PNL participă la negocieri Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis că liberalii vor participa la procesul de formare a noului Guvern și vor trata negocierile cu responsabilitate. În același timp, el a arătat că programul viitorului executiv trebuie să pornească de la situația reală a României și de la problemele care trebuie rezolvate. Pentru Mureșan, următoarele zile vor fi astfel esențiale: mai întâi trebuie definit programul de guvernare, apoi trebuie construită echipa și identificată susținerea parlamentară necesară pentru ca nominalizarea făcută de președinte să se transforme într-un nou Guvern.