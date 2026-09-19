MAE condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei

Publicat la 19.09.2026, 12:54:18

Ministerul Afacerilor Externe al României condamnă organizarea, în perioada 18–20 septembrie 2026, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile ucrainene aflate temporar sub ocupație.

Potrivit MAE, desfășurarea scrutinului în aceste teritorii reprezintă o încălcare a dreptului internațional. România subliniază că organizarea unor alegeri de către autoritățile ruse nu poate produce efecte juridice asupra statutului teritoriilor respective și nu poate modifica statutul lor recunoscut la nivel internațional.

Diplomația română critică, de asemenea, deschiderea unor secții de votare pentru alegerile ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău.