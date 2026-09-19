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PoliticDenisa Gelatu

MAE condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei

Publicat la 19.09.2026, 12:54:18

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MAE condamnă alegerile organizate de Rusia în teritoriile ocupate ale Ucrainei
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Ministerul Afacerilor Externe al României condamnă organizarea, în perioada 18–20 septembrie 2026, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile ucrainene aflate temporar sub ocupație.

România denunță și deschiderea unor secții de votare în Transnistria, fără acordul autorităților de la Chișinău

Potrivit MAE, desfășurarea scrutinului în aceste teritorii reprezintă o încălcare a dreptului internațional. România subliniază că organizarea unor alegeri de către autoritățile ruse nu poate produce efecte juridice asupra statutului teritoriilor respective și nu poate modifica statutul lor recunoscut la nivel internațional.

Diplomația română critică, de asemenea, deschiderea unor secții de votare pentru alegerile ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău.

MAE consideră că această acțiune contravine suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și se opune eforturilor de soluționare politică a conflictului transnistrean.

România își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și Republicii Moldova, în cadrul frontierelor recunoscute internațional.

Ministerul Afacerilor Externe respinge, totodată, acțiunile unilaterale prin care Federația Rusă urmărește, potrivit poziției oficiale a Bucureștiului, să afecteze ordinea juridică internațională.

Sursă foto: MAE

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