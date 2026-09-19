Siegfried Mureșan a reacționat la speculațiile apărute după desemnarea sa pentru funcția de premier. Liberalul a respins ideea că președintele Nicușor Dan ar urmări, prin această nominalizare, să provoace instabilitate politică.
Mureșan respinge scenariul „la cacealma" după ce a fost desemnat premier
Publicat la 19.09.2026, 12:13:22
„Avem prea multe teorii ale conspirației în România”, a declarat Mureșan la Digi 24, precizând că nu are motive să creadă că președintele își dorește o perioadă de instabilitate.
Premierul desemnat consideră că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, mai ales în contextul problemelor economice și al presiunilor asupra finanțelor publice.
Mureșan a respins și scenariul potrivit căruia nominalizarea sa ar fi fost făcută doar pentru imagine sau „la cacealma”.
Acesta susține că PNL, USR și UDMR tratează candidatura sa ca pe o propunere serioasă.
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