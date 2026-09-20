Siegfried Mureșan anunță continuarea reformelor începute de Ilie Bolojan

Publicat la 20.09.2026, 10:05:57

După desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan a transmis un mesaj în care susține că nu intenționează să renunțe la măsurile începute de guvernarea anterioară.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan transmite că viitorul Guvern va continua direcția de reformă începută în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Executivului.

Mureșan a folosit metafora „luminii” pentru a descrie reformele despre care afirmă că au scos la iveală probleme existente de mai mult timp în administrația publică.

„Vom curăța toată dezordinea”

Premierul desemnat a afirmat că intenționează să păstreze această direcție și să continue schimbările din administrația publică.