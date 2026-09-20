Siegfried Mureșan anunță continuarea reformelor începute de Ilie Bolojan

Premierul desemnat Siegfried Mureșan transmite că viitorul Guvern va continua direcția de reformă începută în perioada în care Ilie Bolojan s-a aflat la conducerea Executivului.
„Lumina” din administrația publică va rămâne aprinsă
După desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, Siegfried Mureșan a transmis un mesaj în care susține că nu intenționează să renunțe la măsurile începute de guvernarea anterioară.
Mureșan a folosit metafora „luminii” pentru a descrie reformele despre care afirmă că au scos la iveală probleme existente de mai mult timp în administrația publică.
„Vom curăța toată dezordinea”
Premierul desemnat a afirmat că intenționează să păstreze această direcție și să continue schimbările din administrația publică.
„Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii. Dacă cineva se așteaptă ca eu să sting lumina, se înșeală amarnic”, a transmis Siegfried Mureșan.
Acesta a adăugat că noul Executiv va urmări să elimine problemele acumulate în administrația statului în ultimele decenii, susținând că măsurile nu sunt îndreptate împotriva unor persoane anume.
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